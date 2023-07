Blog ao vivo do UFC Londres: Tom Aspinall x Marcin Tybura

Este é o blog ao vivo do UFC Londres para Tom Aspinall x Marcin Tybura, o evento principal dos pesos pesados ​​no sábado na O2 Arena.

Aspinall é o oitavo peso pesado do MMA Fighting no mundo. O inglês de 30 anos retorna quase um ano depois de sofrer uma grave lesão no joelho apenas 15 segundos após sua luta contra Curtis Blaydes em julho de 2022. Antes desse revés, Aspinall compilou um recorde perfeito de 5-0 no UFC com cinco paralisações, estabelecendo-se como um dos talentos mais promissores na divisão de pesos pesados ​​do UFC.

Veterano do UFC desde 2016, Tybura é o 12º peso pesado do MMA Fighting no ranking mundial. O pivô polonês lutou para encontrar o equilíbrio no início de sua carreira no UFC, perdendo cinco de suas nove primeiras lutas na promoção. Desde então, no entanto, ele bateu um recorde de 7-1 em suas últimas oito disputas para se lançar ao precipício da disputa pelo título.

Confira abaixo o blog ao vivo do evento principal do UFC Londres.