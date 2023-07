Blog ao vivo do UFC Vegas 76: Sean Strickland x Abus Magomedov

Este é o blog ao vivo do UFC Vegas 76 para Sean Strickland x Abus Magomedov, a luta principal dos médios no sábado no UFC APEX.

Um lutador do UFC desde 2014, Strickland é um grampo da divisão de 185 libras, com vitórias marcantes sobre Jack Hermansson, Brendan Allen e Uriah Hall. Atualmente o número 10 dos médios no ranking MMA Fighting Global, Strickland também se tornou discretamente o rei do UFC APEX, com sete de suas últimas oito lutas acontecendo no local, incluindo uma vitória sobre Nassourdine Imavov em janeiro.

Uma vez finalista do campeonato PFL, Magomedov entrou no UFC em setembro passado com pouco alarde, mas o lutador do Daguestão rapidamente chamou a atenção dos fãs com um nocaute de 19 segundos sobre Dustin Stoltzfus. Aproveitando aquela estreia impressionante, Magomedov agora foi catapultado para uma vaga no evento principal contra um oponente do top 10, com a promoção claramente pensando que o “Honesto” Abus tem grande potencial.

Confira abaixo o blog ao vivo do evento principal do UFC Vegas 76.