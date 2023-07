BNB terá novo concurso em 2023? VEJA ATUALIZAÇÕES

Os cidadãos que desejam trabalhar no BNB (Banco do Nordeste) poderão contar com um novo processo seletivo em breve.

Contudo, enquanto não ocorre a publicação oficial do edital do certame, os candidatos em podem consultar informações das últimas seleções da instituição financeira.

Nesse sentido, desde o anúncio do concurso, muitos desejam saber, por exemplo, quais serão os locais de lotação das oportunidades.

De acordo com a instituição, então, várias áreas serão contempladas, como atendimento ao público e tecnologia da informação. Desta forma, é bem provável que o novo concurso seja semelhante ao último do ano de 2018, que contou com a presença de 700 vagas.

Na época, todos os candidatos que se aprovaram foram convocados segundo os critérios do próprio BNB. Então, se direcionaram a cidades que possuíam unidades operadoras e administrativas do banco.

Quais foram as lotações de 2018?

Durante o processo seletivo do BNB de 2018, a distribuição dos aprovados ocorreu nas cidades abaixo.

Primeiramente, no estado de Alagoas foi para:

Arapiraca, Batalha, Coruripe, Delmiro Gouveia, Maceió, Maragogi, Mata Grande, Palmeira dos Índios, Penedo, Santana do Ipanema, São Miguel dos Campos, União dos Palmares e Rio Largo.

Então, na Bahia foi para:



Andaraí, Alagoinhas, Araci, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Camacan, Camaçari, Campo Formoso, Casa Nova, Cícero Dantas, Conceição de Coité, Correntina, Cruz das Almas, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ibotirama, Ilhéus, Ipiaú, , Ipirá, Irecê, Itapetinga, Itaberaba, Itabuna, Itamaraju, Jacobina, Jaguaquara, Jequié, Luís Eduardo Magalhães, Juazeiro, Medeiros Neto, Monte Santo, Morro do Chapéu, Mundo Novo, Paulo Afonso, Salvador, Santa Maria da Vitória, Santo Amaro, Santo Antonio de Jesus, Seabra, Senhor do Bonfim, Serrinha, Simões Filho, Teixeira de Freitas, Tucano, Valença, Vitória da Conquista e Xique-xique.

Ceará:



Acopiara, Acaraú, Aracati, Baturité, Barbalha, Boa Viagem, Brejo Santo, Campos Sales, Canindé, Cascavel, Caucaia, Crateús, Crato, Fortaleza, Granja, Iguatu, Itapipoca, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Nova Russas, Horizonte, Quixadá, Quixeramobim, Maranguape, Mombaça, Pacajus, Santa Quitéria, São Benedito, Sobral, Tauá, Tianguá e Viçosa do Ceará.

Espírito Santo:



Açailândia, Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Barreirinhas, Caxias, Codó, Colinas, Colatina, Chapadinha, Freire, Governador Nunes, Grajaú, Imperatriz, Itapecuru-Mirim, Linhares, Nova Venécia, Paço do Lumiar, Pedreiras, Porto Franco, Pinheiro, Presidente Dutra, São Mateus, São Luís, São José de Ribamar, Santa Inês, São João dos Patos, Santa Luzia, Timon, Tutóia, Viana, Vitória e Zé Doca.

Minas Gerais:

Almenara, Arinos, Belo Horizonte, Brasília de Minas, Capelinha, Diamantina, Janaúba, Januária, Monte Azul, Montalvânia, Montes Claros, Pirapora, Porteirinha, Salinas, São Francisco e Teófilo Otoni.

Mais estados

Na Paraíba, o BNB teve lotações em:

Alagoa Grande, Bayeux, Campina Grande, Campina Grande, Cajazeiras, Catolé do Rocha, Guarabira, Itaporanga, João Pessoa, Liberdade, Patos, Pombal, Santa Rita, Sapé, Solânea, Sousa e Sumé.

Pernambuco:



Arco Verde, Araripina, Bezerros, Bom Conselho, Camaragibe, Carpina, Caruaru, Floresta, Garanhuns, Goiana, Gravatá, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Ouricuri, Palmares, Paulista, Petrolina, Pesqueira, Recife, Surubim, Timbaúba, Vitória de Santo Antão, Salgueiro, São Bento do Uma, Santa Cruz do Capibaribe, São Lourenço da Mata, Sertânia e Serra Talhada.

Piauí:



Água Branca, Bom Jesus, Campo Maior, Corrente, Esperantina, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Picos, Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Uruçuí, Valença do Piauí e Teresina.

Rio Grande do Norte:



Angicos, Apodi, Assu, Caicó, Ceará Mirim, Currais Novos, Jardim do Seridó, João Câmara, Macaíba, Macau, Mossoró, Natal, Parnamirim, Pau dos Ferros, Santa Cruz, Santo Antonio, São Gonçalo do Amarante e Umarizal.

Por fim, no estado de Sergipe os municípios foram:



Aracaju, Boquim, Carira, Estância, Gararu, Itabaiana, Itabaiana Luiz Magalhães, Lagarto, Laranjeiras, Neópolis, Nossa Senhora do Socorro, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Propriá, Simão Dias e Tobias Barreto.

Concurso do BNB já tem banca organizadora

Segundo o atual presidente da instituição, Paulo Câmara, a Fundação Cesgranrio irá atuar como banca organizadora do próximo concurso do BNB. Assim, a empresa ficará responsável pelo processo de inscrições, aplicação das etapas avaliativa e divulgação do resultado final do certame.

Durante esta quinta-feira, 27 de julho, houve publicação em edição do Diário Oficial da União do extrato do contrato, que se encontrará válido até julho de 2024.

De acordo com o documento, então, as oportunidades serão para o posto de analista bancário. Até o momento, o número total de vagas ainda não foi confirmado pela entidade. Contudo, espera-se que o concurso conte com a oferta de 500 vagas.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, no primeiro semestre deste ano, Câmara revelou que o próximo certame da instituição iria contar com vagas para as áreas de Tecnologia da Informação (TI) e Atendimento ao Público.

De acordo com o presidente do BNB, o banco vem trabalhando para efetuar a publicação do edital o mais rápido possível. No entanto, não existe uma previsão certa.

Como foi o último concurso de 2018?

Assim como neste concurso, a Fundação Cesgranrio também foi a empresa que atuou como comissão organizadora no último processo seletivo do BNB, em 2018.

Desse modo, na época houve a oferta de 700 oportunidades, sendo deste número, 08 para ingresso imediato e outras 692 para formação de cadastro de reserva.

Ademais, os cargos foram para as carreiras de analista bancário e especialista técnico/analista de sistemas, de nível médio e superior, respectivamente.

Na época, as remunerações pagas variavam entre R$ 2.854,68 a R$ 4.941,17. Além disso, todos os servidores tinham acesso aos seguintes benefícios:



Auxílio-refeição;

Auxílio cesta alimentação;

13ª cesta alimentação;

Auxílio-creche;

Seguro de vida em grupo;

Possibilidade de participação em plano de previdência complementar, de forma contributiva;

Oportunidade de ascensão;

Desenvolvimento profissional.

Portanto, o concurso do BNB se mostrou bem atrativos aos candidatos.

BNB indica que Nordeste pode ser polo de transição energética

Com o crescimento das fontes alternativas de energia, a Região Nordeste do país vem se destacando e já é responsável pela maior parcela de geração de energia limpa no Brasil.

Nesse sentido, o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, destacou que a região será o maior polo de transição energética em breve.

“O BNB desempenha um papel fundamental na ampliação dos investimentos em energia limpa, e a evolução dos financiamentos para o setor tem sido substancial. Os segmentos eólico e solar representam hoje mais de 70% dos créditos do Banco do Nordeste para energia renovável e estão em expansão. Se compararmos o valor contratado nos primeiros meses do ano passado com os desembolsos desse ano, o crescimento é de 25%”, pontuou Câmara.