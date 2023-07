Bo Nickal busca novo adversário para UFC 290 com Tresean Gore forçado a desistir

Bo Nickal precisa de alguém para enfrentar o UFC 290.

O invicto peso médio estava escalado para enfrentar Tresean Gore na abertura do card principal do evento pay-per-view de sábado em Las Vegas, mas o MMA Fighting confirmou com fontes com conhecimento da mudança que Gore foi forçado a desistir devido a uma lesão.

Ariel Helwani foi o primeiro a dar a notícia.

Gore comentou sobre a lesão via Instagram Stories, explicando que um ligamento rompido pode mantê-lo fora de ação no futuro próximo.

“Infelizmente, estou fora da minha luta neste fim de semana e estou extremamente triste com isso, mas a verdade é que não estou saudável e posso ter que fazer uma cirurgia que me tirará de seis meses a um ano”, disse Gore. escreveu. “Escafoide rasgado [sic] ligamento em um dos meus pulsos. Eu me sinto extremamente chateado, mas ainda vou ser campeão e ainda vou provar que sou melhor que esse cara e sou um lutador de elite, mas antes de qualquer coisa tenho que ficar saudável.

“A partir de agora, estou evitando a cirurgia, mas tenho rodadas de tratamento com células-tronco que tenho que fazer até me curar.”

O UFC está buscando um substituto de curto prazo para Nickal, que apareceu para abordar a situação no Twitter:

O show tem que continuar… —Bo Nickal (@NoBickal) 4 de julho de 2023

Nickal, tricampeão de luta livre da NCAA, está invicto em seis lutas de MMA (quatro profissionais, duas amadoras), com todas as suas vitórias por finalização no primeiro round. Em sua estreia no UFC em março passado, Nickal derrotou Jamie Pickett por finalização com um triângulo de braço em pouco menos de três minutos.

Este não é o primeiro revés notável para Gore. A perspectiva dos médios venceu duas lutas em O lutador final 29 para se classificar para a final do torneio em 2021, mas teve que desistir dessa oportunidade devido a uma lesão no joelho.

Mike Heck contribuiu para este relatório.