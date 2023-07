Bo Nickal ganha novo oponente e Val Woodburn aceita luta no UFC 290

Afinal, Bo Nickal ainda lutará no UFC 290.

Após a notícia de que seu oponente original, Tresean Gore, foi forçado a sair do card devido a uma lesão, Nickal esperou ansiosamente por uma substituição e, agora invicto, Val Woodburn aceitou o desafio.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram a notícia ao MMA Fighting na terça-feira com acordos verbais dos lutadores. Marcel Dorff relatou o confronto pela primeira vez no Twitter.

Esperava-se que Woodburn competisse na próxima temporada da Dana White’s Contender Series com uma luta prevista para agosto. Agora, o lutador 7-0 terá a oportunidade de causar um grande impacto em sua estreia no UFC, enfrentando indiscutivelmente uma das maiores perspectivas da história do esporte.

Durante sua carreira, Woodburn conquistou cinco finalizações em sete lutas profissionais, ao mesmo tempo em que conquistou o título dos médios do Combat Night MMA.

Quanto a Nickal, ele é tricampeão da NCAA em luta livre pela Penn State, com um recorde imaculado durante sua carreira de lutador, que inclui um currículo perfeito de 4-0 como profissional. Ele fez sua estreia no UFC em março e eliminou Jamie Pickett com uma chave de braço no primeiro round.

Esperava-se que Nickal iniciasse o card principal no pay-per-view do UFC 290, mas não há nenhuma palavra se a ordem das lutas mudará com o novo oponente agora em vigor.

Mike Heck contribuiu para este relatório.