Bo Nickal sugere possível demissão até 2024, não se importa se o hype diminuir na ausência

Bo Nickal precisou de apenas 38 segundos para despachar Val Woodburn no UFC 290, mas sua finalização rápida não necessariamente resultará em uma reviravolta rápida para sua próxima luta.

Imediatamente após sua vitória, o candidato de 27 anos anunciou o primeiro filho de sua esposa e planeja tirar uma folga para caçar. Em teoria, Nickal poderia correr de volta para mais uma ou duas lutas antes do final de 2023. Mas acontece que essa é a última coisa com a qual ele se importa quando se trata de sua trajetória de carreira.

“Há uma chance [I don’t fight again this year]”, Nickal revelou em A Hora do MMA. “Eu poderia facilmente lutar mais duas vezes. Eu poderia lutar na próxima semana se quisesse, mas para mim, tudo o que estou treinando e me preparando é a minha décima defesa de título na estrada. Não estou me preparando para minha próxima luta. Essa é a minha mentalidade sempre, então vou fazer o que me preparar melhor para 10 defesas de título.

“Claro, quanto mais eu luto com menos tempo entre as lutas, mais cresce o hype e tal. Mas isso é honestamente para mim bastante irrelevante. Eu não me importo com o hype, ou o quanto as pessoas estão falando sobre mim. Estou aqui apenas para lutar.”

Embora esse tipo de folga possa restringir os planos de Nickal de chegar ao ranking dos médios no próximo ano. Mas também se apressa em apontar a atividade que manteve ao longo do último ano.

Nickal acabou de se tornar profissional em junho de 2022 e, apenas 13 meses depois, ele já montou um currículo perfeito de 5-0 com duas vitórias no UFC e duas vitórias no The Contender Series. Todas as suas vitórias aconteceram no primeiro round.

Independentemente disso, Nickal colocou muito tempo e esforço em seus campos de treinamento, então ele está contente com a possibilidade de pisar no freio agora.

“Como anunciei, minha esposa está grávida e quero ter certeza de que estarei ao lado dela”, explicou Nickal. “Também tenho um monte de viagens de caça planejadas para setembro. Estarei no Novo México, estarei no Alasca, estarei no Colorado e estou correndo por aí. Veremos.

“Com certeza é possível que eu volte a lutar este ano, mas estarei na academia cada vez melhor. Eu tive cinco lutas nos últimos 13 meses, o que é bastante, então eu definitivamente quero continuar melhorando e me desenvolvendo e melhorando. Então veremos o que faz sentido.”

Nickal está convencido de que tem muito tempo para crescer e se desenvolver no UFC, que é a mesma razão pela qual ele não está convocando os 15 melhores adversários do ranking ainda.

“Não estou com pressa”, disse Nickal. “Nós chegaremos lá. Nós vamos chegar onde eu quero estar no devido tempo. Para mim, tenho 27 anos, provavelmente tenho mais oito anos de luta principal. Até os 35 anos, acho que ainda estarei no auge, por causa da minha disciplina, ética de trabalho e comprometimento dentro e fora do cage. Tenho muito tempo para continuar competindo. Então, para mim, não há pressa. Estou 5-0. Quem quer que o UFC me dê, quem Dana [White] e caçador [Campbell] decidir que faz sentido para mim lutar, então estou pronto para ir. Mas vou pegar o cinturão e alcançar meus objetivos no devido tempo. No momento, não estou com pressa.

“Eu poderia estar lutando contra um oponente ranqueado por [International Fight Week 2024] mas é interessante porque uma vez que eu luto com um cara classificado e finalizo esse cara no primeiro round, é como se o foguete subisse até o topo rapidamente.

A longo prazo, Nickal tem objetivos que deseja atingir. Mas também é por isso que ele está de olho no quadro geral.

“Estou aqui para ser considerado um dos maiores de todos os tempos e encerrar minha carreira como o lutador peso por peso nº 1 do mundo”, disse Nickal. “Todo o resto, em relação ao hype da mídia social, realmente não significa nada para mim.”