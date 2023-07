Bo Nickal tem grandes planos para eventual confronto com Khamzat Chimaev

Bo Nickal, sem dúvida, terá muitas opções esperando como um dos lutadores mais comentados de todo o elenco do UFC. Mas um confronto futuro contra Khamzat Chimaev pode estar no topo da lista de desejos.

Apesar de ter apenas cinco lutas profissionais em seu currículo – e apenas duas no UFC, incluindo seu impressionante nocaute de 38 segundos no último fim de semana no UFC 290 – o lutador três vezes campeão da NCAA já ouviu todos os tipos de matchmaking de fantasia.

Mesmo com Israel Adesanya como o atual campeão até 185 libras, Nickal admite que é constantemente bombardeado com perguntas sobre a luta contra Chimaev.

“Acho que todo mundo quer me ver lutar contra Khamzat”, disse Nickal no A Hora do MMA. “Quero lutar contra o Khamzat, mas acho que precisamos construir mais.

“Ele não luta há muito tempo. Acho que a última luta dele foi [Kevin] Holanda. Ele esmagou Kevin Holland há quase um ano e eu gostaria de vê-lo talvez lutar no [middleweight]Vou fazer mais algumas lutas.”

Foi uma longa ausência de Chimaev, que despachou a Holanda de forma impressionante em setembro passado. Mas essa luta só aconteceu depois que o invicto checheno não conseguiu bater o peso, o que forçou uma mudança de adversário no último segundo depois que ele estava programado para enfrentar Nate Diaz.

Desde então, Chimaev tem flertado com uma possível luta contra o ex-campeão dos meio-médios do UFC Kamaru Usman, provocando sua ascensão ao peso médio. No momento, todos os sinais apontam para o retorno de Chimaev no UFC 294 em Abu Dhabi em outubro, embora ele ainda não tenha agendado uma luta.

Por mais que Nickal antecipe uma eventual luta com Chimaev, ele acredita que esse é o tipo de confronto que merece atenção especial, e que exige tempo e paciência.

“Meu objetivo com Khamzat tem sido o Allegiant Stadium [in Las Vegas], vender pelo cinturão e explodir o telhado daquele lugar quando eu esmagar aquele cara ”, disse Nickal. “Vai demorar um pouco mais para construir minha reputação e chegar onde quero e para ele chegar onde precisa estar para fazer dessa luta o que ela merece. Para dar-lhe a atmosfera que merece.”

Mais do que tudo, Nickal acredita quando ele finalmente enfrenta Chimaev que deve ser uma batalha entre os dois melhores pesos médios do mundo com um título do UFC em disputa.

Isso só aumentará as apostas para uma luta dessa magnitude, que é exatamente o que Nickal deseja para sua carreira.

“Se for pelo cinturão, essa pode ser a maior luta, mas até agora nenhum de nós é o campeão ou mesmo lutando pelo cinturão”, disse Nickal. “Então eu acho que é uma luta que deveria ser pelo título. Não o título provisório, o ‘BMF’ ou qualquer coisa assim. o real 185 [pound] Cinturão do UFC, indiscutível.”

Por mais que ele queira essa luta, Nickal também é rápido em notar que seu objetivo final não é Chimaev. Antes de tudo dito e feito, ele sabe que terá muitas lutas marcantes no UFC, e Chimaev será apenas mais um nome na lista.

“Para mim, é uma luta que tenho em mente, mas não vejo nenhuma luta específica, pois é a maior luta da minha carreira”, disse Nickal. “Vou ser eu mesmo e ter o mesmo desempenho, independentemente de contra quem eu competir. Essa é definitivamente uma luta em que penso, mas provavelmente haverá lutas maiores no futuro.”