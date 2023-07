Nos próximos dias, os trabalhadores beneficiários do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) serão agraciados com uma excelente notícia.

Boa notícia para trabalhadores beneficiários do FGTS

O Conselho Curador do FGTS está prestes a discutir o desempenho do fundo, prevendo um lucro estimado na casa dos R$ 15 milhões, que será distribuído de forma extra para os trabalhadores elegíveis.

Desse modo, a expectativa é que o Fundo de Garantia de 2022 alcance um recorde histórico, proporcionando uma oportunidade valiosa para aumentar a renda da população. O prazo máximo para que o dinheiro seja creditado nas contas dos beneficiários é 31 de agosto.

Distribuição anual de lucro do FGTS

Em suma, uma vez por ano, o Fundo de Garantia realiza a distribuição de lucro do fundo, conferindo aos trabalhadores o direito a uma parcela dos ganhos obtidos. Assim, para se beneficiar do pagamento extra, é necessário seguir algumas regras específicas.

Uma vez que o lucro é concedido aos trabalhadores que possuem conta aberta no Fundo de Garantia e tinham saldo positivo até dezembro de 2022. Resumidamente, esse lucro é gerado quando a reserva do FGTS é emprestada ao governo federal, sendo posteriormente restituída com correção.

Projeção de resultados e documento da AGU

De acordo com o documento apresentado pela Advocacia-Geral da União (AGU) ao Supremo Tribunal Federal (STF), estima-se um resultado preliminar superior a R$ 15 bilhões. Visto que essa informação foi divulgada durante o processo de reajuste das contas do Fundo, aumentando ainda mais a expectativa dos trabalhadores em relação ao valor a ser recebido.

Saque do lucro do FGTS

De modo geral, o lucro distribuído anualmente é adicionado ao saldo já existente nas contas do FGTS dos trabalhadores, seguindo as mesmas regras de saque do fundo. Em outras palavras, os lucros só podem ser sacados em situações específicas, com o objetivo de garantir a utilização adequada dos recursos.

Confira as principais situações em que o saque do FGTS é permitido:



Você também pode gostar:

Demissão sem justa causa;

Rescisão do contrato por culpa recíproca;

Aposentadoria;

Idade igual ou superior a 70 anos;

Necessidade pessoal recorrente de desastre natural;

Falecimento do trabalhador;

Ser portador de HIV ou neoplasia maligna;

Financiamento de imóvel enquadrado no Sistema Financeiro de Habitação;

Saque-aniversário.

Uma importante novidade para o trabalhador

Certamente, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é uma importante proteção para os trabalhadores, e a notícia da distribuição extra de lucro é motivo de comemoração para os beneficiários.

Em suma, a expectativa é que o lucro do Fundo de Garantia de 2022 bata recordes, contribuindo para aumentar a renda da população.

Por isso, é fundamental lembrar que o saque do lucro do FGTS segue algumas regras específicas, garantindo o uso responsável desses recursos financeiros. Portanto, esteja atento às condições que permitem o saque e aproveite essa oportunidade para reforçar sua situação financeira. Dessa forma, fique atento às notificações do seu banco e aproveite os benefícios oferecidos pelo FGTS.

Cuidado com golpes que envolvem o Fundo de Garantia

É importante salientar que órgãos governamentais e bancos nunca solicitam informações pessoais, como senhas, número do PIS/PASEP ou dados bancários, por meio de e-mails, mensagens ou telefonemas.

Por isso, qualquer pedido nesse sentido deve ser tratado com desconfiança e denunciado imediatamente às autoridades competentes.

Além disso, outro golpe frequente envolve a cobrança de taxas ou valores para supostamente liberar saques do FGTS ou resolver problemas relacionados ao fundo. Cabe ressaltar que o FGTS é um direito do trabalhador e não requer nenhum pagamento adicional para ser acessado nas situações permitidas por lei. Por fim, é essencial que as pessoas estejam sempre vigilantes e conscientes dos riscos existentes no mundo digital de forma ampla.