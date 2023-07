Boas notícias para o Tampa Bay Buccaneers: Mike Evans está feliz com Mayfield e Trask

Tele Tampa Bay Buccaneers estão em transição agora enquanto se preparam para uma nova temporada sem Tom Brady como seu quarterback.

É uma transição que tem causado muito estresse aos torcedores que querem saber que ainda serão competitivos. A boa notícia é que dois jogadores que podem substituir Brady tem impressionado o wide receiver Mike Evans.

Baker Mayfield e Kyle Trask estarão lutando entre si pelo papel de zagueiro quando o acampamento de verão começar no final do ano.

“Kylemelhorou muito”, Evans disse à Ari Alexandre da afiliada da NBC KPRC. “Estou realmente impressionado com o que vi com padeiro. Seja quem for o quarterback, tenho certeza de que eles farão a escolha certa e venceremos alguns jogos”.

Evans perseguindo um recorde

Trask foi escolhido pelo bucaneiros na segunda rodada de 2021 NFL Draftou e atuou em apenas um jogo na última temporada, completando três passes para 23 jardas.

Evans está perseguindo sua própria história, já que está em um trecho de nove temporadas consecutivas de mais de 1.000 jardas de recepção com um olho em Jerry RiceO recorde de 11 temporadas consecutivas com pelo menos 1.000 jardas.

“Eu penso sobre isso. Está bem ali, então eu definitivamente vou tentar conseguir isso”, Evans disse. “Eu já sou um de um agora. Espero poder passar o grande Jerry Rice e seu registro. Obviamente, ninguém passará seus recordes provavelmente, como sempre, total. Mas seria legal ter esse recorde de sequência de 1.000 jardas.

“Devo chegar a 1.000 jardas se estiver saudável. Todos os anos”, Evans disse. “Não é isso. Quero ser um dos melhores da liga. Quero ganhar jogos. É com isso que me importo.”