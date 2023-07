BOLSA FAMÍLIA 2023 tem CINCO valores confirmados e brasileiros pulam de alegria

O governo Lula confirmou o pagamento de cinco valores neste mês de junho. O pagamento se refere ao Bolsa Família, maior programa de transferência de renda do país, que realiza todos os meses repasses de valores aos segurados.

O primeiro valor confirmado se refere à parcela mínima de R$ 600, paga mensalmente aos inscritos do programa. Aliás, o Benefício de Renda de Cidadania garante o pagamento de R$ 142 por pessoa que faça parte da família dos beneficiários, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Por exemplo, quando as famílias inscritas no Bolsa Família são unipessoais, ou seja, possuem apenas uma pessoa em sua composição, teria direito a R$ 142. Contudo, o governo complementa a parcela para que o valor chegue a R$ 600.

Embora essa seja faixa mínima, o governo pode pagar um valor bem maior aos usuários, a depender da quantidade de pessoas que compõem a família. Isso acontece porque, quanto mais pessoas estiverem na composição da família, maior o valor a receber.

Confira os valores mínimos recebidos pelas famílias cadastradas no Bolsa Família, sem considerar descontos de empréstimo consignado do Auxílio Brasil:

Famílias com 1 pessoa: R$ 600;

Famílias com 2 pessoas: R$ 600;

Famílias com 3 pessoas: R$ 600;

Famílias com 4 pessoas: R$ 600;

Famílias com 5 pessoas: R$ 710;

Famílias com 6 pessoas: R$ 852;

Famílias com 7 pessoas: R$ 994;

Famílias com 8 pessoas: R$ 1.136;

Famílias com 9 pessoas: R$ 1.278;

Famílias com 10 pessoas: R$ 1.420.

Veja os outros valores pagos pelo Bolsa Família

As famílias que irão receber R$ 600 já estão felizes pelo valor do benefício. No entanto, há milhões de famílias que estão recebendo um valor bem maior que a parcela mínima. Em suma, há outros benefícios adicionais pagos pelo governo federal que aumentam o valor do repasse.



Em junho, o governo Lula realizou o pagamento do maior valor médio da história do Bolsa Família. Neste mês de julho, o valor deverá se manter em patamar bastante elevado, já que os repasses dos benefícios adicionais irão ocorrer novamente.

A propósito, veja abaixo quais são os benefícios que aumentam o valor da parcela paga aos usuários do Bolsa Família:

Benefício Primeira Infância: desde março, o governo vem realizando o pagamento de R$ 150 por criança de até seis anos de idade. Em suma, o benefício é cumulativo, ou seja, caso haja mais de uma criança nessa faixa etária, todas elas terão direito a receber o valor do benefício.

desde março, o governo vem realizando o pagamento de por criança de até seis anos de idade. Em suma, o benefício é cumulativo, ou seja, caso haja mais de uma criança nessa faixa etária, todas elas terão direito a receber o valor do benefício. Benefício Variável Familiar: assegura o pagamento de um valor adicional de R$ 50 a dependentes de sete a 18 anos, bem como a gestantes e lactantes integrantes da composição familiar.

Segundo as regras do Bolsa Família, cada benefício se destina a um grupo específico de pessoas. Por isso, as famílias podem receber, cumulativamente, todos eles. Em outras palavras, uma família, que tenha em sua composição crianças menores e maiores de seis anos, além de gestantes e lactantes, irão receber cinco valores em julho, incluída a parcela mínima de R$ 600.

Calendário de pagamentos de julho

O pagamento da parcela de julho do Bolsa Família começa em poucos dias no país. Os usuários do programa social estão aguardando ansiosamente pelo recebimento da parcela neste mês, que poderá bater um novo recorde, já que o governo continua incluindo novos usuários no programa. Contudo, vale destacar que as exclusões também estão acontecendo.

Os repasses acontecem de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) dos usuários. Aliás, é o NIS que permite ao Governo Federal identificar os cidadãos que recebem benefícios sociais no país.

Como os repasses acontecem conforme o último dígito do NIS, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil todos os meses. A propósito, as famílias beneficiárias do programa recebem o valor através da Caixa Econômica Federal, nas agências do banco ou pelo aplicativo Caixa Tem.

Veja abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família de julho de 2023:

NIS de final 1: dia 18 de julho;

NIS de final 2: dia 19 de julho;

NIS de final 3: dia 20 de julho;

NIS de final 4: dia 21 de julho;

NIS de final 5: dia 24 de julho;

NIS de final 6: dia 25 de julho;

NIS de final 7: dia 26 de julho;

NIS de final 8: dia 27 de julho;

NIS de final 9: dia 28 de julho;

NIS de final 0: dia 31 de julho.

O calendário de pagamentos do programa distribui os repasses nos últimos dias úteis de cada mês, seguindo a numeração final do NIS, começando com a numeração 1 e se encerrando no número 0. Portanto, os usuários terão que esperar por mais duas semanas para começarem a receber a parcela de julho.