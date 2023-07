Bolsa Família BLOQUEADO NÃO precisa ser PROBLEMA; saiba o motivo

Enfrentando dificuldades com o bloqueio do seu Bolsa Família? Vamos te ajudar nesse sentido. Contudo, antes de saber como restabelecer esse benefício de forma regular, é fundamental compreender as razões por trás desses bloqueios em algumas inscrições do programa social.

Desde o início do ano, inspeções nas contas do Bolsa Família têm sido conduzidas para identificar inscrições com possíveis irregularidades. Dessa forma, posteriormente, as inscrições são excluídas do programa. Em abril, por exemplo, cerca de 1,2 milhão de beneficiários tiveram seus valores bloqueados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Restaurar o Bolsa Família bloqueado: como fazer de forma mais fácil?

Desde o início das inspeções, os beneficiários têm se mostrado apreensivos. Aqueles que tiveram seus valores bloqueados buscam ansiosamente retornar ao programa.

Por isso, apresentaremos um guia sobre como realizar o desbloqueio do benefício, embora não haja garantias de que os antigos beneficiários serão readmitidos. Isso porque será necessária uma nova verificação de dados.

O primeiro passo é comparecer pessoalmente a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) levando um documento oficial com foto e um comprovante de residência. Outros documentos são necessários para a visita ao CRAS, como:

Título de eleitor ou CPF do representante da família beneficiária;

Documentos de identificação de cada membro da família (preferencialmente CPF);

Comprovante da matrícula escolar de crianças e adolescentes da família.

Apresentando essa documentação no CRAS, o beneficiário poderá solicitar o desbloqueio. Uma nova verificação será realizada. Caso seja readmitido no programa, será necessário aguardar 45 dias para que os pagamentos do Bolsa Família sejam retomados.

Como consultar seu benefício

Para verificar se o Bolsa Família foi desbloqueado ou ainda está ativo, existem diversas opções disponíveis para todos os beneficiários, conforme listadas abaixo:

Central da Caixa Econômica Federal pelo número 111;

Atendimento ao Cidadão pelo número 0800 726 0207;

WhatsApp oficial no número 0800 104 0104;

Acessar o aplicativo do Bolsa Família disponível nas lojas do Android e do iOS.

O pagamento do Bolsa Família referente a julho teve início em 18 de julho e será concluído em 31 de julho.



Quando cai o valor do Bolsa Família

Conforme mencionado anteriormente, os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de julho já estão em andamento. Os primeiros depósitos ocorreram em 18 de julho, e os demais valores continuarão sendo creditados até o final do mês. Para aqueles beneficiários que ainda têm dúvidas, os pagamentos ficam disponíveis por volta das 9h da manhã. Confira abaixo o calendário de pagamentos de julho do Bolsa Família:

1 – Dígito final do NIS – 18/08;

2 – Dígito final do NIS – 19/08;

3 – Dígito final do NIS – 20/08

4 – Dígito final do NIS – 21/08;

5 – Dígito final do NIS – 24/08;

6 – Dígito final do NIS – 25/08;

7 – Dígito final do NIS – 26/08;

8 – Dígito final do NIS – 27/08;

9 – Dígito final do NIS – 28/08;

0 – Dígito final do NIS – 31/08.

Ceará tem milhões de novos beneficiários

Em julho deste ano, a economia do estado do Ceará recebeu um aporte significativo de R$ 998,6 milhões em transferências de renda provenientes do Bolsa Família. Esse montante beneficiou mais de 1,47 milhão de famílias do estado que dependem desse programa para superar a extrema pobreza.

De acordo com os dados do Governo Federal, o maior valor médio pago no estado do Ceará foi de R$ 728,99, beneficiando 4.982 famílias no município de Marco, totalizando R$ 3,6 milhões em benefícios. Em Fortaleza, o maior volume individual de recursos foi de R$ 228,2 milhões, atendendo a 343.973 beneficiários.

Os adicionais criados nessa nova fase do programa representam um total de R$ 129,16 milhões, o que corresponde a 12,9% do montante total transferido para o estado. A maior parte desses adicionais é destinada ao Benefício Primeira Infância, no valor de R$ 150, destinado a filhos de zero a seis anos, totalizando um montante de R$ 81,3 milhões.

No Nordeste, são 9,59 milhões de famílias beneficiárias, com um total de repasses de R$ 6,3 bilhões, e o valor médio recebido é de R$ 680,21. Em todo o país, o Bolsa Família contempla 20,9 milhões de famílias, o que representa 54,3 milhões de pessoas. O investimento total do Governo Federal nesse programa é de R$ 14 bilhões.