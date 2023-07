Bolsa Família de JULHO é ANTECIPADO para os beneficiários; veja se o seu nome está na lista

O Bolsa Família é um programa social do governo que visa conceder auxílio financeiro a famílias em situação de vulnerabilidade social. O seu principal objetivo é combater a pobreza e a desigualdade no Brasil.

Por que a Antecipação?

A antecipação do pagamento do Bolsa Família é uma medida tomada pela Caixa Econômica Federal para ajudar as famílias afetadas pelas fortes chuvas em Alagoas. As famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família em 32 municípios alagoanos terão o seu pagamento antecipado. Este movimento surge como resposta à situação de emergência decretada em consequência das chuvas intensas que têm assolado a região.

“Essa ação vai beneficiar e auxiliar todas as pessoas que foram vítimas das fortes chuvas em nossa capital, ajudando na compra de itens de necessidades para conseguir reconstruir a vida”, disse o secretário de Desenvolvimento Social, Fernando Davino.

LEIA TAMBÉM: BLOQUEIO DO BOLSA FAMÍLIA: Veja o que fazer para voltar a receber

Quem será Beneficiado?

Todos os cadastrados no programa, independentemente do número final do NIS, terão o pagamento do benefício liberado.

Qual o Período de Antecipação?



Você também pode gostar:

A quebra do escalonamento será válida para os meses de julho e agosto de 2023.

E se o Beneficiário Reside em um Município Diferente do Cadastro?

Caso o beneficiário resida em um município que esteja na lista dos contemplados e o cadastro no CadÚnico esteja vinculado em outra cidade que não está inclusa na lista, este vai receber no dia normal do calendário, seguindo o final do NIS.

Lista de Municípios Contemplados

Aqui estão os municípios que serão beneficiados pela antecipação do Bolsa Família:

Atalaia Barra de São Miguel Barra de Santo Antônio Branquinha Capela Cajueiro Colônia Leopoldina Coqueiro Seco Flexeiras Ibateguara Jacuípe Joaquim Gomes Maceió Maragogi Marechal Deodoro Matriz do Camaragibe Murici Passo do Camaragibe Paulo Jacinto Paripueira Penedo Pilar Quebrangulo Rio Largo Santana do Mundau São José da Laje São Luís do Quitunde São Miguel dos Campos São Miguel dos Milagres Satuba União dos Palmares Viçosa

Como Funciona o Pagamento?

O pagamento do Bolsa Família é feito através do NIS (Número de Identificação Social). Cada beneficiário tem um NIS e é através deste número que o pagamento é liberado.

Fique atento ao calendário de pagamento e não perca a data. O Bolsa Família é um direito seu e pode fazer a diferença na sua vida e na vida da sua família!

Para mais informações sobre o Bolsa Família e outros programas sociais, fique ligado no Notícias Concursos. Nós trazemos as últimas notícias e dicas para você aproveitar ao máximo os benefícios que o governo oferece.