Bolsa Família de julho: VEJA DATAS DE PAGAMENTO

Os beneficiários do Bolsa Família esperam pelos pagamentos deste mês. Nesse sentido, o Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social, já publicou as datas do calendário de pagamentos.

Os depósitos, portanto, se iniciam no dia 18 e vão até 31 de julho, de acordo com o NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário. Isto é, começando com aqueles de NIS com final 1 no primeiro dia, até chegar naqueles com NIS de final 0.

Os pagamentos da medida têm a coordenação da Caixa Econômica Federal, instituição bancária estatal responsável pela operacionalização financeira do benefício. Assim, os beneficiários podem retirar seus valores de acordo com a liberação para seu NIS.

Confira como ficou o calendário, logo abaixo.

Calendário de pagamentos de julho

Segundo o calendário oficial do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome, os pagamentos serão nas seguintes datas:

18 de julho: NIS de final 1;

NIS de final 1; 19 de julho: NIS de final 2;

NIS de final 2; 20 de julho: NIS de final 3;

NIS de final 3; 21 de julho: NIS de final 4;

NIS de final 4; 24 de julho: NIS de final 5;

NIS de final 5; 25 de julho: NIS de final 6;

NIS de final 6; 26 de julho: NIS de final 7;

NIS de final 7; 27 de julho: NIS de final 8;

NIS de final 8; 28 de julho: NIS de final 9;

NIS de final 9; 31 de julho: NIS de final 0.

É importante lembrar, ainda, que os beneficiários devem movimentar seus valores dentro de 90 dias depois do depósito. Caso contrário, o benefício retorna para os cofres públicos.

Para movimentar esta quantia, portanto, o cidadão pode:



Sacar o benefício em um caixa de atendimento com seu cartão ou com um código que o app Caixa Tem gera;

Pagar boletos como de conta de energia, por exemplo;

Transferir valor por PIX;

Fazer comprar online com um cartão de débito digital.

Para entender melhor, o cidadão poderá consultar o app Caixa Tem.

Bolsa Família tem novos valores

Durante o mês de junho, o Bolsa Família conta com o acréscimo de novos benefícios, o que fez com que a medida alcançasse o maior valor desde a sua criação. Isto é, chegando a R$ 705,40. No último mês, as parcelas do benefício chegaram a 21,2 milhões de famílias brasileiras, ou seja, representando um investimento de R$ 14,97 bilhões.

É importante reiterar que, em junho, os valores do programa já contaram com a cota adicional de R$ 50. Trata-se de valor para famílias que apresentem crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, gestantes e nutrizes em sua constituição.

Em março, houve o relançamento do programa pelo Governo Federal. Ademais, a medida também contou com o acréscimo de uma cota extra de R$ 150 pago para famílias que tenham crianças de 0 a 6 anos em sua composição.

Desta forma, o formato atual do Bolsa Família conta com os seguintes valores:



R$ 600: valor mínimo do programa a cada família;

valor mínimo do programa a cada família; R$ 150: cota adicional a famílias que tenham crianças de 0 a 6 anos de idade;

cota adicional a famílias que tenham crianças de 0 a 6 anos de idade; R$ 50: cota adicional a famílias que apresentem crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, gestantes e nutrizes.

O objetivo é que o pagamento do benefício seja mais proporcional ao tamanho e composição da família.

Quem pode receber o benefício?

De acordo com a atual regulamentação do programa assistencial, poderão participar do Bolsa Família, todas aquelas famílias com renda per capita mensal de até R$ 218.

Desse modo, no caso de uma unidade familiar composta por oito pessoas, que apresente uma renda mensal de R$ 1.320, por exemplo, o valor per capita deste grupo será de R$ 165. Então, como este valor se encontra abaixo do limite de R$ 218 por pessoa, essa família tem o direito de receber o benefício.

No entanto, é importante frisar que para ter acesso as parcelas do Bolsa Família o núcleo familiar deverá se encontrar devidamente inscrito no Cadastro Único (CadÚnico). Isto é, principal banco de dados sociais do Governo Federal.

O procedimento ocorre em uma das unidades dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) de cada município.

Contudo, a entrada da família no CadÚnico não significa que o grupo irá ter acesso imediato às parcelas do programa. É necessário passar pela análise do governo e que haja espaço no orçamento público.

Como receber o Bolsa Família?

Todos os cartões e senhas que eram utilizados para receber os valores do Auxílio Brasil continuam sendo válidos para o recebimento das parcelas do Bolsa Família.

Assim, as parcelas do programa poderão ser sacadas através das agências físicas da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui a pelo aplicativo Caixa Tem.

Maiores informações sobre o Bolsa Família poderão ser obtidas por meio dos seguintes canais de atendimento:

Pelo telefone 121, do Ministério do Desenvolvimento Social, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. O atendimento também pode ocorrer de maneira eletrônica, estando disponível todos os dias, 24 horas por dia;

No campo Fale Conosco do site www.mds.gov.br é possível encontrar link para registrar sua demanda pelo formulário eletrônico,

Pelo telefone 111, canal de Atendimento ao Cidadão da Caixa Econômica Federal com informações sobre o cartão e o saque do benefício;

Por meio do app do Bolsa Família, em que o responsável familiar pode consultar informações sobre seu benefício, como valor, situação e a data de pagamento das parcelas do programa assistencial.

Comando do Bolsa Família vai para o “Centrão”?

Recentemente, a primeira dama Rosângela da Silva, a Janja, gravou um vídeo junto com o atual ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Nele, ela cita que o programa Bolsa Família pode ser considerado como o “coração do governo”.

“Eu estou aqui no MDS e esse é o coração do governo. O presidente Lula fala que a população mais pobre do Brasil é a prioridade desse governo. Então, o Ministério do Desenvolvimento Social é que atende. As políticas públicas feitas para essa população acontecem e são pensadas aqui com essa equipe maravilhosa”, destacou a primeira dama.

Wellington Dias vem acumulando diversas críticas dentro do Palácio do Planalto, em razão da quantidade de pautas positivas para o governo. A pasta conta com R$ 276 bilhões de orçamento, sendo o ministério com mais recursos financeiros.

Durante as últimas semanas, o “centrão” aumentou a pressão para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realize uma reforma ministerial mais ampla, em vez de substituir somente a ministra Daniela Carneiro, que ocupava o Ministério do Turismo, que é alvo da União Brasil.