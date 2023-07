Bolsa Família divulga NOVOS CONTEMPLADOS para julho; veja se você está na lista

O Bolsa Família divulgou a lista com os novos contemplados do programa. A relação se refere à nova seleção de julho de 2023. No entanto, os novos inscritos devem estar atentos para seguir os passos necessários para o recebimento do seu primeiro pagamento.

O Bolsa Família é o maior programa de distribuição de renda do Brasil. Através dele, milhares de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica têm acesso à renda para a sua sobrevivência.

Periodicamente, novos beneficiários são inclusos do programa, de acordo com o orçamento da União e cumprimento das regras. Agora, novas famílias já poderão receber os pagamentos mensais. A seguir, confira mais informações e saiba quem são os contemplados.

Bolsa Família divulga novos beneficiários do programa

O Bolsa Família divulgou quem são os novos beneficiários do programa a partir de julho. Todos os novos integrantes são residentes de São Francisco de Itabapoana, município do Rio de Janeiro. Assim, a Prefeitura Municipal fez a divulgação com todos os nomes inclusos. Ao todo, 243 novas famílias passarão a receber o benefício.

No entanto, elas devem estar atentas às instruções para retirar o primeiro pagamento. Isso porque, antes de mais nada, é importante fazer o primeiro cadastro na Caixa Econômica Federal.

Nesse sentido, o responsável familiar deve se dirigir a uma das agências da Caixa. Confira os documentos necessários:

Número de Identificação Social (NIS);

Documento oficial de identificação com foto (RG, carteira de habilitação, carteira de trabalho ou certificado de reservista);

Comprovante de residência atualizado;

Aparelho celular.



Além disso, também é possível fazer o cadastramento inicial por meio do aplicativo Caixa Tem, o app da Caixa para repasse de benefícios sociais e outros direitos do trabalhador.

Após fazer o cadastro, a família já pode retirar o primeiro pagamento. Assim, também poderá receber as demais parcelas por outros canais da Caixa: lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, caixas eletrônicos e app Caixa Tem.

Calendário de pagamentos

O calendário de pagamentos do Bolsa Família segue o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Assim, a cada dia um novo grupo é contemplado com a liberação dos recursos.

Após fazer o cadastro inicial, os novos integrantes do programa já podem sacar as parcelas, de acordo com o calendário oficial. Confira as datas:

Final de NIS 1: 18 de julho;

Final de NIS 2: 19 de julho;

Final de NIS 3: 20 de julho;

Final de NIS 4: 21 de julho;

Final de NIS 5: 24 de julho;

Final de NIS 6: 25 de julho;

Final de NIS 7: 26 de julho;

Final de NIS 8: 27 de julho;

Final de NIS 9: 28 de julho;

Final de NIS 0: 31 de julho.

Qual será o valor do Bolsa Família em julho?

Os novos participantes do Bolsa Família poderão receber as parcelas do programa com os novos reajustes. O Governo Federal já garantiu o pagamento mínimo de R$ 600 por família, bem como o mínimo de R$ 142 por integrante familiar. O objetivo é fazer com que as famílias maiores recebam mais, sem diminuir o pagamento para as famílias menores.

Além disso, também haverá o pagamento de acréscimos, de acordo com a composição familiar. O pagamento extra pode variar entre R$ 50 e R$ 150 por integrante. Confira:

Gestantes receberão o acréscimo de R$ 50;

Crianças de até 6 anos de idade receberão o acréscimo de R$ 150;

Nutrizes, crianças entre 7 e 12 anos, bem como adolescentes entre 13 e 18 anos incompletos receberão o bônus de R$ 50.

É importante ressaltar que os valores são cumulativos. Isso significa que a mesma família pode receber vários acréscimos, caso tenha os componentes familiares que têm direito ao benefício. Dessa forma, os inscritos poderão garantir uma renda ainda maior por meio do programa.

Condicionalidades de continuidade do Bolsa Família

Os novos inscritos no Bolsa Família devem estar atentos, pois ao ingressarem no programa, deverão cumprir as condicionalidades de permanência. Isso significa que deverão cumprir regras específicas para continuar recebendo as parcelas mensais.

Em primeiro lugar, vale lembrar que a atualização do CadÚnico é obrigatória sempre que houver alteração de algum dados familiar, como renda e número de integrantes. A atualização deve ser realizada a cada dois anos, mesmo se não houver mudança de informações.

Além disso, também existem outras condicionalidades para garantir o recebimento do Bolsa Família. Confira:

Atualização da caderneta de vacinação de crianças, adolescentes e gestantes;

Crianças entre 4 e 5 anos deverão ter frequência escolar mínima de 60%;

Crianças a partir de 6 anos deverão ter frequência escolar mínima de 75%;

Gestantes devem fazer o pré-natal;

Realizar o acompanhamento nutricional das mulheres e crianças de até 7 anos.