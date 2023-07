Bolsa Família faz novo pagamento antecipado neste sábado, 22

Em regra geral, os pagamentos do programa Bolsa Família são sempre feitos nos últimos 10 dia úteis do mês. Esta norma não é nova e está em vigor desde a criação do projeto de transferência de renda. O que nem todo mundo sabe é que existem algumas brechas nesta regra e alguns grupos podem receber o saldo de maneira antecipada.

Regularmente, os pagamentos do Bolsa Família deste mês de julho foram iniciados no último dia 18. Assim como ocorreu nos meses anteriores, o cidadão precisa se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber quando vai poder receber o saldo de fato em sua conta.

Veja no calendário abaixo:

Usuários com NIS final 1: 18 de julho (terça-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de julho (quarta-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de julho (quinta-feira);

Usuários com NIS final 4: 21 de julho (sexta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de julho (segunda-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de julho (terça-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de julho (quarta-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de julho (quinta-feira);

Usuários com NIS final 9: 28 de julho (sexta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de julho (segunda-feira).

Qual é a brecha?

Como dito, no entanto, alguns grupos específicos podem receber o saldo de maneira antecipada, ou seja, antes mesmo da indicação da data que está presente neste calendário. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, todos os usuários que recebem o saldo originalmente nas segundas, podem receber o dinheiro no sábado imediatamente anterior.

Ficou difícil de entender? Então vamos para um exemplo. Note que na próxima segunda-feira (24), o Governo Federal deverá realizar pagamentos para os cidadãos que possuem o NIS final 5. Contudo, eles já podem receber o saldo em suas contas sociais digitais neste sábado (22).

A mesma lógica vai valer também para as pessoas que possuem o NIS final 0. Neste caso, os repasses serão feitos oficialmente na segunda-feira (31), mas as liberações para este grupo estarão prontas para movimentações já a partir do sábado anterior, ou seja, o dia 29 de julho.

Como receber antecipadamente?

O cidadão que faz parte do Bolsa Família e deve receber o saldo oficialmente em uma segunda neste mês de julho, não precisa se preocupar com nenhum tipo de solicitação do saldo. De acordo com as informações do Ministério do Desenvolvimento Social, o dinheiro será antecipado para este público automaticamente.

A movimentação, aliás, poderá ser feita sem sair de casa. O dinheiro será depositado na mesma conta do Caixa Tem. Através do aplicativo será possível pagar contas, transferir saldos para outros bancos e até mesmo gerar um código para saques em caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Se preferir, o usuário pode se dirigir até um caixa eletrônico, e movimentar a quantia através do cartão do Bolsa Família. As pessoas que receberam o cartão do antigo Auxílio Brasil no decorrer do ano passado, também podem usar este dispositivo para movimentar os saldo.



Sou obrigado a movimentar Bolsa Família?

A antecipação do dinheiro do Bolsa Família não implica afirmar que todos os cidadãos devem movimentar o saldo do programa no dia antecipado. O cidadão pode usar a quantia apenas depois do dia do pagamento regular, como está previsto no calendário desde o início do ano.

Segue valendo apenas a regra de que a movimentação precisa ser feita em um período de até 120 dias, ou seja, quatro meses, para que o dinheiro não fique retido. Este prazo começa a contar apenas do dia oficial do pagamento, e não do dia da antecipação.

Bolsa Família em julho

Dados mais recentes do Ministério do Desenvolvimento Social apontam que mais de 20 milhões de pessoas estão recebendo o dinheiro do Bolsa Família neste mês de julho. A média de liberações é de R$ 684 por família.