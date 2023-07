BOLSA FAMÍLIA ganhou quase 1.5 milhão de beneficiários

O Governo Federal acabou de divulgar uma excelente notícia para os beneficiários do Bolsa Família. Neste mês de julho, o maior programa de transferência de renda do país incluiu 300 mil novas famílias na folha de pagamento do benefício.

Com o número de julho, o Bolsa Família já acrescentou 1,3 milhão de famílias em seus repasses desde março deste ano, quando foi relançado pelo governo Lula. No total, 20,9 milhões de famílias serão beneficiadas com o pagamento da parcela de julho no país.

Valor médio da parcela do Bolsa Família em julho

Em resumo, o valor médio do programa assistencial chegou a R$ 684,17 no sétimo mês de 2023. O valor é inferior à média de junho (R$ 705,40), mas ainda supera a parcela mínima de R$ 600 garantida pelo Bolsa Família. Em outras palavras, os segurados irão receber, em média, um valor mais alto que o mínimo estabelecido.

Em julho, o investimento total realizado pelo governo federal para o pagamento do Bolsa Família foi de R$ 14 bilhões. “Esses recursos vão circular nas mãos de quem mais precisa e em lugares que também precisam desse dinheiro para gerar mais atividade econômica“, afirmou o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias.

Cabe salientar que junho teve o maior valor já pago na história do Bolsa Família, figurando como o primeiro e único mês a repassar um valor superior a R$ 700. Embora o valor de julho tenha sido menor, o repasse ainda foi bastante expressivo para os segurados do programa.

Calendário de pagamentos em julho

O pagamento da parcela de julho do programa social teve início nesta terça-feira (18), conforme o calendário do Governo Federal. Os repasses acontecem de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) dos usuários.



As famílias beneficiárias do programa recebem o valor através da Caixa Econômica Federal, nas agências do banco ou pelo aplicativo Caixa Tem.

Veja abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família de junho de 2023:

NIS de final 1: dia 18 de julho (LIBERADO);

NIS de final 2: dia 19 de julho;

NIS de final 3: dia 20 de julho;

NIS de final 4: dia 21 de julho;

NIS de final 5: dia 24 de julho;

NIS de final 6: dia 25 de julho;

NIS de final 7: dia 26 de julho;

NIS de final 8: dia 27 de julho;

NIS de final 9: dia 28 de julho;

NIS de final 0: dia 31 de julho.

Vale destacar que o calendário de pagamentos do programa distribui os repasses nos últimos dias úteis de cada mês. Como os repasses seguem a numeração final do NIS, os pagamentos ocorrem durante dez dias, começando com a numeração 1 e se encerrando no número 0.

A propósito, é o NIS que permite ao Governo Federal identificar os cidadãos que recebem benefícios sociais no país. Como os repasses acontecem conforme o último dígito do NIS, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil todos os meses.

Benefício de Renda de Cidadania

Neste mês de julho, o valor do Bolsa Família continua com um valor bastante elevado devido ao acréscimo de benefícios adicionais pagos aos segurados. O governo realiza o pagamento mínimo de R$ 600 para as famílias, mas há algumas regras que definem os valores a serem recebidos.

Em primeiro lugar, o Benefício de Renda de Cidadania garante o pagamento de R$ 142 por pessoa que faça parte da família dos beneficiários, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). Contudo, caso o segurado viva sozinho, por exemplo, ele não receberá apenas R$ 142, mas a parcela mínima de R$ 600, pois o governo complementa o valor do repasse.

Já em relação às famílias que têm mais de cinco pessoas na composição familiar, o valor da parcela será dado através da multiplicação de R$ 142 pela quantidade de indivíduos. Assim, uma família com cinco pessoas receberá R$ 710, enquanto uma com dez pessoas receberá R$ 1.420.

Benefícios elevam valor da parcela do Bolsa Família

Além disso, há outros benefícios adicionais pagos pelo Governo Federal que aumentam o valor do repasse. Neste mês de julho, a parcela se manteve em patamar bastante elevado, já que os repasses dos benefícios adicionais irão ocorrer novamente.

Veja abaixo quais são os benefícios que aumentam o valor da parcela paga aos usuários do Bolsa Família:

Benefício Primeira Infância: desde março, o governo vem realizando o pagamento de R$ 150 por criança de até seis anos de idade. Em suma, o benefício é cumulativo, ou seja, caso haja mais de uma criança nessa faixa etária, todas elas terão direito a receber o valor do benefício.

desde março, o governo vem realizando o pagamento de por criança de até seis anos de idade. Em suma, o benefício é cumulativo, ou seja, caso haja mais de uma criança nessa faixa etária, todas elas terão direito a receber o valor do benefício. Benefício Variável Familiar: assegura o pagamento de um valor adicional de R$ 50 a dependentes de sete a 18 anos, bem como a gestantes e lactantes integrantes da composição familiar.

Segundo as regras do Bolsa Família, cada benefício se destina a um grupo específico de pessoas. Por isso, as famílias podem receber, cumulativamente, todos eles.

Em outras palavras, uma família, que tenha em sua composição crianças menores e maiores de seis anos, além de gestantes e lactantes, irão receber cinco valores em julho, incluída a parcela mínima de R$ 600.