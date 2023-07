Bolsa Família: Municípios fazem alertas!

Os beneficiários do Bolsa Família devem sempre estar atentos às novas informações do programa. Nesse sentido, cada município atua na administração do benefício, alertando os participantes quando necessário.

Um dos avisos, por exemplo, pode ser em relação ao cumprimento das condicionantes. Isto é, regras que o beneficiário deve cumprir para continuar recebendo seus valores. Desse modo, os municípios costumam convocar estes cidadãos para que façam o acompanhamento de saúde, ou seja, uma destas regras.

Outro comunicado pode dizer respeito a ações que o município fará com os beneficiários. Dentre estas estão, por exemplo, reuniões para explicar o funcionamento do benefício ou para atualizar as informações do cadastro.

Portanto, é sempre importante que o participante do Bolsa Família se informe sobre os andamentos do programa em seu município. Confira, abaixo, alguns alertas recentes.

Em Natal, 579 famílias podem perder o Bolsa Família

Recentemente, a Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social (Semtas) de Natal, Rio Grande do Norte, fez um alerta aos beneficiários do Bolsa Família.

De acordo com a Semtas, portanto, há um total de 579 famílias que podem perder o benefício. Isto é, visto que não estão sacando o valor de seuas contas.

É importante lembrar, nesse sentido, que o beneficiário deve movimentar seu benefício dentro de 90 dias depois do depósito. Caso contrário, este valor retorna aos cofres públicos e o cidadão pode deixar de participar do programa.

De acordo com a chefe do Cadastro Único, Andréia Melo, isso ocorre já que o governo entenderá esta falta de saque como a falta de necessidade da família.



“É importante e necessário que as famílias retirem o dinheiro, pois ele não pode ficar acumulando”, explicou.

Assim, os cidadãos de Natal podem consultar a lista de beneficiários que correm esse risco no Aplicativo Natal Digital.

“Pedimos que essas pessoas consultem, urgentemente, o aplicativo da Prefeitura e façam o resgate do pagamento”, solicitou a secretária Ana Valda Galvão.

Então, para consultar esta informação, o cidadão deve:

Primeiramente, baixar o app Natal Digital, caso ainda não tenha;

Selecionar a Guia de Serviços;

Clicar em Cadastro Único;

Por fim, optar por Consulta de Benefício Bolsa Família.

Assim, será necessário informar seu NIS (Número de Identificação Social) para prosseguir.

É sempre importante lembrar que o cancelamento do Bolsa Família pode ocorrer por vários motivos. Dentre estes, por exemplo, estão:

Falta de movimentação ou saque do Bolsa Família;

Cadastro sem atualizações;

Dados incorretas;

Inconsistência no valor da renda.

Além disso, aqueles que tiverem dúvidas podem consultar, também, o app Caixa Tem, além de se dirigir às agências da Caixa e ao CRAS de sua cidade.

Sorocaba fará ações para orientação

Outro município que divulgou ação recentemente foi Sorocaba, São Paulo.

O governo municipal, então, fará ações com o objetivo de orientar os beneficiários do Bolsa Família. Assim, poderá garantir que este cidadãos tenham conhecimento sobre como funciona o programa, de forma que não percam o benefício.

Nesse sentido, no último mês a prefeitura focou em atender famílias unipessoais. Então, a partir deste mês de julho, será possível atender outras configurações de família.

Portanto, as ações, a partir desta quarta-feira, 05 de julho, as ações serão nos seguintes locais:

Quarta-feira, 05 de julho: Estrada Dom José Melhado Campos, 330, Jardim Josane, das 9h às 12h;

Quinta-feira, 06 de julho: Rua Maria Moreno Trugillano, 175 , Parque Vitória, das 9h às 12h;

Sexta-feira, 07 de julho: Rua Alpheu Castro Santos, 220, Lopes de Oliveira, das 9h às 12h;

Segunda-feira, 10 de julho: Rua José Alves da Silva, 160, Jardim Tulipas, das 14h às 16h;

Terça-feira, 11 de julho: Rua Dionizio Bueno Sampaio, 91, Vila Sabiá, das 9h às 12h;

Quarta-feira, 12 de julho: Rua Jorge Elias, 230, Cajuru do Sul, das 9h às 12h.

Em conjunto, as equipes de técnicos dos CRAS estão realizando a busca ativa das famílias, ou seja, indo diretamente ao encontro dos cidadãos.

Além disso, todo devem atualizar seus cadastros até o fim do ano.

Sapucaia do Sul terá reuniões informativas

O município de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, também vem promovendo ações em relação ao Bolsa Família.

Nesse sentido, por meio de sua secretaria de Educação, Saúde e Desenvolvimento Social, estão ocorrendo reuniões informativas para os beneficiários do programa.

Estas reuniões vêm sendo nas escolas da rede municipal de ensino nas quartas-feiras. Então, promovem explicações acerca da importância do cumprimento das regras do programa. Isto é, visto que asseguram o desenvolvimento integral das crianças e de todos os membros da família.

As condicionantes são, por exemplo, a exigência de uma frequência escolar mínima e vacinação, dentre outras. Desse modo, o objetivo é integrar o Bolsa Família a outras políticas públicas de saúde e educação.

Quem pode participar do Bolsa Família?

Recentemente, a nova gestão do governo federal relançou o programa Bolsa Família com novos valores e reforçando o cumprimento de suas regras. Desse modo, o novo modelo do programa busca atender as famílias considerando a sua configuração.

Além disso, o novo modelo frisa a integração do benefício com outras políticas públicas. Portanto, o cumprimento das regras do programa é muito importante para que os beneficiários também acessem a saúde, educação e assistência social.

Para receber o Bolsa Família, é necessário ter uma renda de, no máximo, R$ 218 por mês, por cada pessoa. Isto é, se um membro da família recebe um salário mínimo de R$ 1.302 em um núcleo de seis pessoas, a renda de cada um é de R$ 217. Logo, está abaixo do limite e essa família terá o direito de receber o benefício.

Além disso, é necessário ter inscrição no Cadastro Único, se atentando a dados corretos e atualizados. Nesse sentido, o beneficiários deverá atualizar suas informações a cada dois anos, ainda que nada tenha mudado.

Para se cadastrar, o cidadão deve se dirigir a postos de atendimento da assistência social dos municípios, como, por exemplo, CRAS. Neste momento, o cidadão deve levar seus documentos e de toda a família.

No entanto, a entrada não é automática. O governo irá analisar todos os dados, para conferir se a família está dentro das regras. Ademais, é necessário que haja espaço no orçamento público para a inclusão de mais pessoas.