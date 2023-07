Bolsa Família perde milhares de beneficiários em 2023; Veja quantos tiveram o benefício cortado

O Bolsa Família é o maior programa social do Brasil, ajudando milhões de famílias de baixa renda a se sustentarem. No entanto, muitas dessas famílias foram excluídas do programa neste ano. Para ter uma noção, desde dezembro de 2022, cerca de 700 mil beneficiários tiveram seu benefício cortado.

O Estado da Bahia, por exemplo, foi o que registrou o maior número de cortes no Bolsa Família, com 107 mil beneficiários a menos apenas neste mês de julho. Em seguida vem o Estado do Rio de Janeiro, com o corte de 105 mil cadastros em julho, seguido de São Paulo, com 90 mil beneficiários a menos no mesmo período.

Durante o governo de Jair Bolsonaro, quando o programa social foi alterado para o Auxílio Brasil, mais de 3,7 milhões de pessoas foram incluídas nos pagamentos. No entanto,o programa foi reformulado e voltou a se chamar Bolsa Família. Com isso, o governo federal fez um pente fino no Cadastro Único, suspeitando de fraudes.

Sendo assim, segundo o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a maioria das famílias que foram excluídas do Bolsa Família não cumpriam os requisitos para permanecerem no programa social. Atualmente, os pagamentos atingem cerca de 21 milhões de brasileiros, que compõem famílias de baixa renda ao redor do país.

Pagamentos de julho

Os pagamentos do Bolsa Família em julho já começaram, sendo realizados, como de costume, nos dez últimos dias úteis do mês. Além disso, a ordem dos pagamentos é feita de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário, assim como todos os outros pagamentos do programa.

Sendo assim, os beneficiários do Bolsa Família com NIS de finais 1, 2 e 3 já receberam seus recursos neste mês de julho. Confira a seguir o calendário com o restante dos pagamentos do programa:

21 de julho: NIS de final 4;

24 de julho: NIS de final 5;

25 de julho: NIS de final 6;

26 de julho: NIS de final 7;

27 de julho: NIS de final 8;

28 de julho: NIS de final 9;

31 de julho: NIS de final 0.

Lembrando que neste mês não haverá o pagamento do Auxílio Gás, que também é feito para famílias cadastradas no CadÚnico. Isso porque os pagamentos deste benefício são feitos a cada dois meses, não incluindo o mês de julho.

Requisitos do Bolsa Família

Para receber o Bolsa Família, a família deve se enquadrar em alguns requisitos do programa, e também seguir algumas regras para a permanência. Sendo assim, primeiro a família deve se enquadrar no requisito de renda, não podendo ultrapassar os R$ 218 mensais por pessoa. No entanto, caso uma família já receba os pagamentos, e ultrapasse esse limiar, o benefício continua sendo pago, porém com valor reduzido.

Além disso, de acordo com as novas regras do programa social algumas obrigações também devem ser cumpridas. Nesse sentido, é necessário que os pais sigam o calendário nacional de vacinas para as crianças, sendo que a frequência escolar de crianças e adolescentes também é obrigatória.



Você também pode gostar:

Por fim, as famílias inscritas no Bolsa Família também devem se atentar às informações no Cadastro Único caso não queiram perder o benefício. É muito importante manter o cadastro atualizado, principalmente em situações de alteração de endereço da família, nascimento ou morte de algum membro da composição familiar, saída de algum membro da composição familiar para outra casa, transferências escolares ou saída da escola e mudanças na renda familiar.