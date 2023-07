Bolsa Família será pago com moeda digital? Entenda mais sobre essa possibilidade

Atualmente, empresas autorizadas pelo Banco Central estão trabalhando no desenvolvimento do Real Digital, a futura criptomoeda oficial do Brasil. No futuro próximo, a concretização de pagamentos referentes a benefícios sociais, como o Bolsa Família, e direitos trabalhistas poderá ser facilitada através desse advento.

Esse anunciado foi feito ontem, dia 26, pela presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano.

Com a implementação da moeda digital para o pagamento do Bolsa Família e de outros benefícios sociais e trabalhistas, espera-se reduzir as barreiras burocráticas, diminuindo o tempo de espera e possibilitando que os beneficiários tenham acesso rápido e fácil aos recursos a que têm direito.

Além disso, essa mudança pode trazer outras vantagens significativas, como a redução de custos operacionais para o governo e a Caixa Econômica Federal, tornando os serviços mais eficientes e sustentáveis a longo prazo.

Contudo, é importante ressaltar que a transição para o real digital requererá um planejamento cuidadoso. Afinal, requer medidas para garantir a inclusão digital de todos os cidadãos, especialmente daqueles que possam enfrentar dificuldades no uso de tecnologias digitais.

A acessibilidade deve ser uma prioridade para assegurar que nenhum beneficiário fique excluído desse sistema inovador.

Obviamente, muitas dúvidas referentes a implementação desse sistema surgiram entre os beneficiários do Bolsa Família. Então, organizamos esse texto com muitas informações para esclarecer essas questões relacionadas.

Antes de tudo, vale mencionar que, na realidade, o Real Digital será uma continuação do atual real em circulação. Sua emissão ficará a cargo do Banco Central, enquanto a autoridade monetária ficará responsável por sua custódia.

Assim, segundo Maria Rita Serrano…

“Dá para pensar em pagar benefícios sociais e trabalhistas com moeda tokenizada (as moedas convertidas em ativos digitais) no futuro”.

Dessa forma, a representante do Banco Central compartilhou que a instituição tem planos de aproveitar a criptomoeda para impulsionar tanto a digitalização financeira quanto a inclusão social, com foco especial no programa Bolsa Família.

Considerando que a Caixa está presente em 99% dos municípios brasileiros e possui 155 milhões de clientes, ela enxerga o banco como um cenário propício para testar e implementar soluções inovadoras.

Ontem, um passo importante foi dado nessa direção. A Caixa anunciou a formação de um consórcio em parceria com a Elo, empresa de cartões de crédito, e a Microsoft, uma gigante da tecnologia.

Juntos, eles se comprometeram a desenvolver o projeto-piloto da moeda digital. A razão por trás dessa colaboração reside no desejo de acelerar o processo de criação e implementação da criptomoeda oficial do Brasil.

Segundo o vice-presidente de Finanças da Caixa, Marcos Brasiliano Rosa, embora o banco tivesse a capacidade de desenvolver o projeto de forma independente, a parceria com a Elo e a Microsoft traz benefícios significativos.

A Elo proporcionará a oportunidade de oferecer opções de criptoativos com pagamento parcelado, tornando-se algo semelhante ao funcionamento da fatura do cartão de crédito.

Por outro lado, a participação da Microsoft garantirá que toda sua expertise tecnológica seja aproveitada para agilizar a implementação do real digital como pagamento do Bolsa Família e outras assistências do governo.

Testes com o Real Digital

Em setembro, terá início a fase de testes dos sistemas desenvolvidos pelos consórcios autorizados pelo Banco Central (BC).

Nesse estágio, a autoridade monetária conduzirá uma avaliação minuciosa da segurança da plataforma selecionada pelo BC, realizando operações simuladas entre o Real Digital e os depósitos tokenizados das instituições financeiras.

Assim, para o projeto piloto, foram definidos os seguintes ativos a serem utilizados:

Depósitos de contas de reservas bancárias;

Depósitos de contas de liquidação;

Contas de pagamento de instituições de pagamento;

Depósitos da conta única do Tesouro Nacional;

Depósitos bancários à vista;

Títulos públicos federais.

As avaliações ocorrerão em várias fases, e a simulação das transações com títulos do Tesouro Nacional está programada para começar somente em fevereiro do próximo ano.

Essa abordagem em etapas permitirá uma avaliação cuidadosa de cada tipo de transação. Dessa forma, o objetivo é garantir a segurança e eficiência do real digital antes de sua implementação completa.

Com base nos resultados desses testes, o Banco Central poderá realizar ajustes e melhorias necessárias para garantir o sucesso e a confiabilidade do novo sistema financeiro.

Em resumo, com a implementação dessas novas tecnologias, num futuro próximo os pagamentos do Bolsa Família poderão ser sim feitos com a moeda digital. Talvez não de forma exclusiva, mas essa modalidade deve ser disponibilizada como opcional.