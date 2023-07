Bolsa Família será pago com Real Digital? Caixa Econômica se pronuncia e choca brasileiros

A notícia da semana é um pronunciamento oficial da Caixa Econômica, sobre a possibilidade do Bolsa Família começar a ter pagamento em Real Digital. A nova moeda brasileira ainda é um projeto em andamento, e com isso gerou comoção entre os brasileiros.

Assim, se você ainda não conhece o projeto e não sabe como irá funcionar, basta continuar por aqui. Deixamos todas as informações que já forma divulgadas sobre esse ativo digital, e como ele poderá influenciar em sua vida financeira muito em breve.

O que é o projeto Real digital?

Atualmente, os ativos digitais são uma forma tecnológica, prática e funcional de realizar transações financeiras ao redor do mundo. Com uma participação grande no PIB mundial, as chamadas de Central Bank Digital Currency (CBCD) são objeto de atenção.

Assim, a maioria dos bancos centrais se encontra em fase de estudo ou testes dessas moedas digitais em suas linhas econômicas. Portanto, com o Brasil não seria diferente, e o projeto Real Digital começou a ser uma possibilidade, desde 2020.

Então, o Banco Central começou a estudar como esse tipo de moeda poderia correr pela economia. Ainda no mesmo ano, houve um fórum para avaliação da opinião dos consumidores, e vários webinários para análise.

Agora, se formou um consórcio entre o Banco Central, a Caixa Econômica e a Microsoft, para elaboração dos sistemas que gerenciarão o Real Digital. A fase de testes deve iniciar em setembro, para avaliar a segurança e as transações em cenários reais.

Além disso, se quiser conhecer um pouco mais, o Banco Central possui uma linha de diretriz para explicar ao consumidor como o programa funciona. Ainda, a página também informa aos usuários sobre o andamento do projeto e do consórcio.

Vantagens da inclusão do Real Digital



Você também pode gostar:

Então, é importante entender quais as principais vantagens de utilizar o Real Digital na economia do Brasil. Segundo o próprio Banco Central, existem alguns pontos importantes da criação e desenvolvimento desse método de transação:

Facilidade de pagamentos, sem necessidade da porção presencial;

Estímulo à competitividade do mercado;

Atribuição de inovação tecnológica para o mercado financeiro;

Inclusão da população a serviços digitais.

Além disso, uma das principais vantagens é a melhoria da eficiência financeira e dos pagamentos no varejo. A pandemia de COVID-19 mostrou a importância e a necessidade de digitalizar os métodos de pagamento para a população.

Ainda, aproveite para conferir também: Real Digital passa por testes em 14 instituições financeiras.

Bolsa Família pode ser pago com o Real Digital

Com o início do consórcio, houve um pronunciamento da presidenta da Caixa Econômica sobre o uso do Real Digital para pagar o Bolsa Família. Segundo ela, a instituição está presente em 99% dos municípios brasileiros, com 155 milhões de clientes.

Dessa maneira, é possível utilizar o banco popular como forma de testar a eficácia de métodos financeiros. Portanto, por conta da abrangência e da participação econômica, é uma forma excelente de verificar se o projeto-piloto irá funcionar.

Então, não deixe de ler mais: Real Digital: diretrizes do Piloto RD são divulgadas pelo Banco Central.

Caixa Econômica faz anúncio sobre o projeto

A Presidenta da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Ferreira, deu ume entrevista sobre o consórcio nesta semana (26). Assim, segundo ela, a intenção do Banco Central é misturar as questões de inclusão social e digitalização das moedas nacionais.

Segundo ela, é possível sim realizar o pagamento não somente do Bolsa Família, mas de diversos outros benefícios sociais com o ativo. Assim, é possível que depois da fase de testes, outros auxílios também entrem no projeto.

De certa maneira, o Bolsa Família também seria um protótipo para agregar outros benefícios dentro do projeto Real Digital. Será como um modelo de funcionamento, com a verificação da dinâmica e aceitação dos beneficiários deste programa.

Financiamento de imóveis com o ativo

Outro nicho importante para o ativo é o de financiamentos imobiliários, que também tem uma atenção especial do Banco Central. Segundo a Presidenta da Caixa, o consórcio contempla o uso da moeda digital para comprar bens, como um produto deste projeto.

Dessa maneira, a intenção é criar uma abertura para que outas instituições comecem a utilizar a moeda digital no mercado imobiliário. Afinal, a instituição possui hoje a liderança do seguimento de financiamentos, gerando uma tendência entre outros bancos.

Porém, essa é a proposta do consórcio entre a Caixa, Banco Central e Microsoft. Somente após a fase de elaboração do sistema, é possível encaixar os produtos que serão distribuídos pelo projeto, e a inserção do Real Digital na economia.

Perguntas frequentes sobre o projeto

Então, se você ainda não conhece o projeto Real Digital, aproveite para conferir as perguntas frequentes que separamos. Afinal, é importante entender como esse método de pagamento irá funcionar e de que forma pode afetar sua vida econômica.

Quanto vale 1 real digital?

Hoje, não existe uma diferença entre o valor do dinheiro físico e o digital. Por isso, a moeda custa a mesma coisa: um real digital é igual a um real tradicional. Então, diferente de outros pagamentos digitais, que possuem valores diferentes do dinheiro comum.

Quando começa a valer o método de pagamento?

O estudo do projeto já está em andamento desde 2020, inclusive com um fórum público e webinários para entender a recepção da população. Além disso, em Maio de 2021, as normas de regulação apareceram pela primeira vez, e ainda está em fase final de estudo.

Portanto, a fase de testes da instituição dessa moeda começará em setembro, segundo o Banco Central. Assim, haverá a avaliação da segurança das plataformas que realizarão as transações, e operações simuladas antes da efetivação real do projeto no Brasil.

Esse tipo de pagamento funciona como criptomoeda?

Não, o real digital não é como uma criptomoeda, e tem formas de criação, regulamentação e uso diferentes. Dessa maneira, ela tem por conceito ser uma moeda pública e transacional alternativa, de um vínculo direto com o Banco Central do Brasil.

Ainda, se você gostou desse post e quer ver mais notícias sobre economia e benefícios sociais, aproveite para explorar mais conteúdos. Assim, todo dia deixamos várias notícias importantes sobre o que acontece nas finanças do Brasil e do Mundo.