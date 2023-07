BOMBA! AVISO de NOVA tabela de valores do SALÁRIO MÍNIMO fica disponível para consulta

Rio Grande do Sul pretende aumentar o mínimo para 9% a mais

A remuneração mínima nacional é atualizada anualmente, com exceção de 2023, quando o valor aumentou em R$ 18 no mês de maio. Essa medida foi adotada pelo governo liderado por Lula (PT) para cumprir sua promessa da campanha. Contudo, há um estado que planeja ter mais um aumento além do salário mínimo voltado para determinadas categorias.

Foi apresentado à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul um PL (Projeto de Lei) propondo um aumento de 9% no salário mínimo deste estado. O piso salarial terá aplicação quando a categoria não tiver um reajuste definido pelos acordos e convenções coletivas. Ele também servirá como base para definir salários para certos funcionários públicos estaduais, tal como os servidores escolares.

Quanto será o aumento do salário mínimo no Rio Grande do Sul e quando será aplicado?

Eduardo Leite, governador, prometeu o aumento em maio deste ano. No entanto, as empresas têm algumas discordâncias em relação à existência do salário mínimo estadual. O PL que prevê esse aumento só será implementado caso os deputados estaduais concordarem totalmente com tal proposta de Leite.

O salário mínimo do RS possui cinco faixas. Ademais, na faixa mais alta, caso o projeto tenha aprovação, haverá um reajuste de R$ 164,69, elevando o valor atual de R$ 1.829,87 para R$ 1.994,56. O aumento de 9% supera até mesmo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado nos últimos 12 meses até janeiro de 2023, que totalizou 5,71%.

Valor novo do salário mínimo gaúcho

Os legisladores votarão a proposta do aumento do salário para as cinco faixas da renda, seguindo o seguinte critério:

I – Seria aumentado de R$ 1.443,94 para R$ 1.573,89 para trabalhadores:

Agricultura e pecuária;

Indústrias extrativas;

Empresas de pesca;

Empregados domésticos;

Turismo;

Construção civil;

Indústrias de instrumento musical e brinquedo;

Estabelecimentos relacionados a cavalos;

Motociclistas entregadores de documento e pequenos volumes – “motoboys”;

Garagem e estacionamento.



Você também pode gostar:

II – Aumentaria de R$ 1.477,18 para R$ 1.610,13 para os profissionais:

Indústrias de moda e calçados;

Indústrias têxteis;

Artigos de couro;

Indústrias de papel, cortiça e papelão;

Empresas de distribuição e venda de jornal e revista, bem como trabalhadores de bancas e vendedores ambulantes;

Funcionários da administração de empresas proprietárias das revistas e jornais;

Funcionários em estabelecimentos dos serviços da área da saúde;

Empresa de telecomunicações, operadores de call center, telemarketing, operadores de voz sobre IP, TV a cabo e etc.;

Funcionários nos serviços de limpeza e conservação;

Funcionários de hotéis, bares, restaurantes e estabelecimentos similares.

III – Aumentaria de R$ 1.510,69 para R$ 1.646,65 para os trabalhadores:

Indústrias de móveis;

Farmacêuticas e químicas;

Indústrias cinematográficas;

Indústrias de alimentos;

Comércio geral;

Agentes autônomos do comércio;

Exibidora e distribuidora cinematográfica;

Manipuladores de mercadoria em geral;

Empresas de armazenagem e comércio armazenador;

Assistentes administrativos dos armazéns gerais.

IV – Aumentaria de R$ 1.570,36 para R$ 1.711,69 para os trabalhadores:

Indústrias metalúrgicas, mecânicas e elétricas;

Gráficas;

Indústrias de vidro, cristal, espelho, cerâmica e porcelana;

Indústrias de artigos de borracha;

Empresas de seguro privado e agente autônomo de seguro privado e crédito;

Condomínios e edifícios residenciais, comerciais, bem como similares;

Indústrias de lapidação e joalheria de pedras preciosas;

Assistentes administrativos escolares (funcionários de instituições de ensino);

Funcionários de entidades culturais, assistência social, recreativas, orientação, assim como formação profissional;

Marinheiros de convés, fluviais de máquina, taifeiros fluviais, cozinheiros fluviais, funcionários de escritórios das agências de navegação, de terminais dos contêineres e os mestres e supervisores em estaleiros;

Seguranças;

Marítimos do 1º grupo de Aquaviários que trabalham nas seções de Máquinas, Convés, Câmara e Saúde, em todos os níveis (I, II, III, IV, V, VI, VII e superiores).

V – Aumentaria de R$ 1.829,87 para R$ 1.994,56 para:

Técnico do nível médio, para cursos integrados e subsequentes ou concomitantes.