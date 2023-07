Bônus de produtividade do INSS vai voltar?

Durante a última segunda-feira, 10 de julho, o líder do Ministério da Previdência Social, Carlos Lupi, pontuou que a Medida Provisória que marca a volta do pagamento do bônus de produtividade para servidores que fazem parte do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Segundo as informações, a gratificação deve ser liberada ainda durante esta semana pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O texto possui o objetivo de aumentar a produtividade dos servidores da autarquia, aumentando o fluxo de atendimentos e consequentemente reduzindo a fila de espera do órgão.

O bônus acabou sendo extinto no dia 31 de dezembro do ano passado. De acordo com o atual presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, o retorno do programa irá gerar um impacto orçamentário de R$ 129 milhões.

Há alguns meses, a Associação Nacional dos Servidores Públicos, da Previdência e Seguridade Social acabou encaminhando uma solicitação ao então presidente da autarquia, Glauco André Wamburg, onde foi pedido a volta do pagamento do bônus.

“Considerando que temos muito a fazer para alcançar a missão ministerial de construir uma autarquia federal capaz de viabilizar o digno atendimento dos 36 milhões de dependentes da Previdência Social, será primordial o retorno”, diz trecho do documento.

Até o fim do mês passado, cerca de 1,8 milhões de cidadãos brasileiros estavam na fila de espera para a liberação de benefícios fornecidos pelo INSS, como aposentadorias, salário maternidade, entre outros.

“Hoje tem uma média de 800 mil pedidos a cada mês, além da fila. Há 3 meses consecutivos estamos atendendo mais requeridos de pedido inicial, ou seja, estamos atendendo mais do que recebemos. Nós vamos começar no final da fila, que é em torno de 1 ano, até o momento de hoje. A nossa intenção é até dezembro ficar com toda a fila enquadrada na lei, que é 45 dias de demora”, destacou Lupi em entrevista concedida ao portal Agência Brasil.

“O bônus de produtividade faz o chamado contraturno. Você tem um turno normal e você vai ter um contraturno, em que o servidor vai receber uma gratificação para poder fazer só a fila”, completou o ministro.

INSS ganha nova consulta de dados

No decorrer da última quarta-feira, 05 de julho, o Ministério da Previdência Social lançou o Portal da Transparência Previdenciária. Por meio de consulta à internet, agora qualquer cidadão poderá ter acesso a informações relacionadas a situação atual da fila de espera do órgão.



Até o fim de junho deste ano, aproximadamente 36% das solicitações feitas se encontravam dentro do prazo legal de 45 dias. O titular da pasta comentou sobre a formalização de parcerias com outros ministérios e órgãos públicos para otimizar os serviços ofertados pelo instituto.

“Todo o programa de assistência social é feito pelo CadÚnico, sistema que os municípios têm. Se o Ministério do Desenvolvimento Social faz um atendimento da assistência social, por que eu tenho que fazer de novo, por que isso não pode ser automático? Já estão começando as experiências piloto para que tudo aquilo que for de assistência social seja automático. Saiu do lado do MDS, aqui é só conceder, é só liberar”, pontuou Lupi.

A expectativa é de que parcerias com o Ministério da Agricultura e Pecuária e com o Ministério da Saúde sejam formalizadas para possibilitar a análise via telemedicina de atestados e laudos médicos enviados ao órgão.

Um convênio também será formado com a Marinha do Brasil, onde serão compartilhados dados sobre pescadores artesanais que possuem direito ao recebimento do Seguro Defeso, que funciona como uma espécie de seguro desemprego durante o período em que a pesca se encontra proibida.

De acordo com Carlos Lupi, atualmente, o país possui mais de 39 milhões de segurados do INSS. “Quem acha que é despesa não sabe o que é investimento. Sessenta por cento dos municípios brasileiros são sustentados pelos benefícios da Previdência Social. Esse mês foram R$ 60 bilhões. Não é gasto investir na economia”, pontuou.

CLT completou 80 anos

As falas do ministro da Previdência foram dadas durante um evento promovido pelo Instituto dos Advogados do Brasil (IAB) para debater sobre 80 anos da criação da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e o Futuro Sindical.

Os participantes que estiveram presentes no encontro fizeram um histórico sobre a CLT, implementada no país em 1º de maio de 1943. Houve também uma análise sobre a reforma trabalhista, tema aprovado pelo Congresso Nacional no ano de 2017.

O ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Alexandre Agra Belmonte destacou que a reforma realizada acabou negligenciando alguns pontos importantes, como a regulamentação do trabalhador autônomo e do trabalho em plataformas digitais.

“Atribuiu aos sindicatos autoridade e efetividade na negociação das condições de trabalho. Os acordos e convenções coletivas são, por natureza, instrumentos de flexibilização, para isso que acordo e convenção existem. Quando a acordo é feito pelas categorias, a legislação fica paralisada e é substituída pela norma coletiva, que é muito mais interessante para os integrantes da categoria do que aquela norma produzida pelo Estado”, destacou.

Lula cobra pasta sobre fila do INSS

Durante esta terça-feira, 11 de julho, o presidente Lula cobrou explicações ao Ministério da Previdência Social sobre a fila de espera de benefícios e seguros disponibilizados pelo INSS.

“Se é falta de funcionário, a gente tem que contratar funcionário. Se é falta de competência, a gente tem que trocar quem não tem competência“, pontuou Lula.

O presidente destacou que, durante esta semana, deverá se encontrar com o ministro Carlos Lupi, líder do Ministério da Previdência Social, e com Fernando Haddad, ministro da Fazenda.

Lula frisou que o Governo Federal necessita de identificar se o problema está relacionado a ausência de servidores ou falta de verba para a realização de pagamentos.

“Não há nenhuma explicação a não ser ‘eu não posso aposentar, porque eu não tenho dinheiro para pagar’. Se for isso, a gente tem que ser muito verdadeiro com o povo e dizer por que que tem essa fila“, frisou o líder do Poder Executivo do país.