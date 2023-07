Bônus pós-luta do UFC 290: Alexandre Pantoja x Brandon Moreno 2 vence a ‘Luta da Noite’

A luta peso-mosca entre Alexandre Pantoja e Brandon Moreno mereceu o título de “Luta da Noite” no UFC 290.

O presidente do UFC, Dana White, anunciou que os co-headliners do UFC levarão para casa um adicional de $ 50.000 por seu slugfest de cinco rounds, que terminou com uma decisão dividida a favor de Pantoja.

Foi a terceira vitória geral de Pantoja (duas em lutas profissionais, uma exibição em O ultimo lutador) sobre Moreno e garantiu a ele o título peso mosca do UFC na T-Mobile Arena em Las Vegas.

Em outros bônus concedidos pelo UFC, dois lutadores levaram para casa bônus de “Performance da Noite” no valor de US$ 50 mil cada.