Boxe: Andy Ruiz responde a Deontay Wilder e esquenta potencial luta: Esse gordo vai te chutar

Andy Ruiz e Deontay Wilder tiveram uma discussão acalorada, alimentando as chamas para um possível peso-pesado boxe ataque.

Foi há poucos dias que o boxeador americano fez um desabafo contra ‘O Destruidor’, categorizando-o como um ‘gordo’ e que não tem qualidade para lutar.

“O que vemos em Andy? Um lutador gordo e baixo com mãos pequenas que o fazem parecer rápido, como um tiranossauro rex. A única razão pela qual eles querem a luta é para ver o quão rápido eu posso nocauteá-lo”, disse ele em entrevista ao ES News.

Em resposta, Ruiz teve sua réplica e mandou um severo aviso para aceitar a luta: “O que você diz é o que todo mundo pensa, até me encontrarem dentro do ringue. E adivinhem? Esse gordinho vai chutar o seu traseiro”, ele postou em sua conta no Instagram.

A resposta de Deontay Wilder a Andy Ruiz

Depois que o vídeo do mexicano foi divulgado, houve uma resposta de Wilder, que minimizou suas palavras e disse estar aberto a avançar nas negociações para concordar com uma luta.

“Não temos que ir e voltar com toda essa conversa, irmão. Eu sei qual é o negócio e qual é a realidade, e você sabe qual é o negócio e qual é a realidade.”

O lutador americano afirmou que ruizA comitiva de ‘s foi encarregada de criar drama: “Os únicos com raiva são vocês.”

Acrescentando que “Eu não liguei para você, você ligou para nós. Eu não assediei você, você fez isso para brigar. Não estamos desesperados por uma briga, são vocês que estão desesperados por uma briga ou você faria nunca telefonei”.

Para encerrar, Deontay Wilder revelou que era Andy Ruiz que contatou seu treinador: “Eles ligaram para meu irmão Malik, tentando desesperadamente conseguir uma luta. Você me viu em lutas e tentando desesperadamente lutar comigo.

“Mas ótimo, vamos fazer essa luta acontecer. Estamos de volta com vocês, com meu time, com seu time para consertar porque nunca vou ter medo de isso acontecer.”