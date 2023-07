Boxe: Anthony Joshua e Deontay Wilder supostamente já têm um acordo para lutar

Adepois de ficar invicto com uma série de títulos mundiais, Anthony Joshua foi destituído de seu trono uma vez, perdendo para Andy Ruizdepois mais duas vezes, perdendo para Oleksandr Usykque hoje detém três dos quatro cinturões mundiais dos pesos pesados.

No entanto, o britânico se recuperou com uma vitória sobre Jermaine Franklin no dia 1º de abril. A partir de agora, o principal candidato pretende voltar a disputar mais uma disputa de cinturão contra um dos campeões da categoria, ao enfrentar Deontay Wilder.

Eddie Hearns as palavras são mais tranquilizadoras para os fãs que aguardam ansiosamente esse confronto há muitos meses.

O presidente da Matchroom Sports declarou que o duelo entre Anthony Joshua e Deontay Wilder, por uma potencial disputa de título mundial contra Tyson Fury ou Oleksandr Uysk, estava praticamente encerrado, e que agora seria apenas uma questão de tempo até que o confronto se tornasse oficial: “Temos praticamente um acordo de princípiosujeito a algumas discussões finais.”

Duas derrotas para Tyson Fury

Depois de sair perdendo em sua trilogia contra o Rei Cigano, Deontay Wilder não queria se aposentar e decidiu voltar aos ringues. E foi nocauteando Robert Helenius que o alabamiano conseguiu dar a volta por cima, mostrando que as derrotas para Tyson Fury não o enterraram.

A partir de agora, o principal concorrente, como Anthony Joshua, pretende reconquistar o ouro da categoria ao desafiar os dois campeões mundiais dos pesos pesados. Resta saber se o duelo entre os dois será oficializado ou não.