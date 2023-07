Boxe: Anthony Taylor: De sem-teto e strip-tease a estrela do boxe

Anthony Taylor saiu de uma vida de dificuldades para se tornar uma figura proeminente no mundo da boxe de influenciadores. Antes de começar sua jornada nos esportes de combate, Taylor, agora com 34 anos, encontrou-se em circunstâncias desesperadoras, stripping por dinheiro e dormindo na rua. No entanto, por meio de sua determinação inabalável e das oportunidades que surgiram, ele transformou sua vida e se tornou um atleta respeitado.

Na idade de 25em 2013, Taylor embarcou em sua treinamento de MMA, participando de mais de dez lutas amadoras em dois anos. No entanto, quando ele se mudou para Los Angeles, ele se deparou com uma série de contratempos que o levou a um caminho desafiador. Sem estabilidade e sem ter para onde ir, Taylor conseguiu um emprego como stripper masculino para fazer face às despesas.

Refletindo sobre esse período, Taylor revelou, “Eu era uma stripper, não tinha nada. Eu não estava fazendo nada da minha vida, estava sem teto, sem ter para onde ir, e estava me despindo. Eu estava apenas curtindo a vida como um vagabundo que não tinha objetivos, nada.” Foi nessa época em Los Angeles que Taylor se conectou com Treinador Antonio McKeee e seu filho AJambos figuras de renome no mundo dos esportes de combate.

Curiosamente, foi AJque trabalhava como segurança em um clube de cavalheiros, que facilitou entrada de Taylor na profissão de striptease através de um barman conhecido. Taylor descreveu o ambiente, afirmando: “EuEram todos os homens que dançavam e nada além de mulheres que entravam. Era uma espécie de Magic Mike. E foi assim que entrei nisso, fiz isso por alguns meses, ganhei um bom dinheiro e continuei.“

Embora Taylor ganhasse até $ 300 por noite e até dirigindo para Uber, ele permaneceu sem um lar permanente. Ele passou a dormir em bancos, surfar no sofá e, ocasionalmente, ficar em uma das academias de seu treinador para sobreviver. Lembrando aqueles tempos sombriosTaylor reconheceu, “Esses tempos foram baixos, os tempos mais baixos da minha vida. Ter que suportar isso por um longo período de tempo realmente moldou a pessoa que sou agora.”

A sorte de Taylor mudou quando sua carreira no MMA ganhou força e passou a morar com seu treinador, Antonio. Após uma série de cinco vitórias consecutivas no cage, o Ultimate Fighting Championship (UFC) tomou conhecimento de suas habilidades. Com a perspectiva de um potencial contrato UFC em jogo se ganhasse mais duas lutas, as aspirações de Taylor pareciam ao seu alcance.

A ligação que mudou a vida de Anthony Taylor do treinador de Jake Paul

No entanto, o destino interveio quando ele recebeu um telefonema que mudou sua vida. BJ Flores, Treinador de Jake Paul, estendeu a mão para Taylor com uma proposta atraente para se juntar ao campo de Paul como um sparring. Intrigado com a oportunidade, Taylor tomou a difícil decisão de deixar de lado sua UFC ambições e aliar-se com o YouTuber que virou boxeador.

Durante seu tempo no acampamento de Paulo, O perfil de Taylor disparou, levando-o ao palco do boxe de influenciadores. Ele serviu como sparring enquanto Paul garantiu vitórias sobre o ex-jogador MMA campeões Ben Askren e Tyron Woodley. Taylor ainda teve a oportunidade de lutar na eliminatória de Paul, enfrentando Tommy Fury e Chris Ávilaembora os resultados não tenham sido a seu favor.

Apesar disso, Taylor credita Paul por ajudá-lo a entrar na cena do boxe. No entanto, ele também reconhece a importância de seus próprios esforços para estabelecer sua plataforma e promover sua carreira. Taylor afirmou: “Entrando em cena, Jake ajudou a me colocar. Mas a partir daí pude usar minha própria plataforma e me fazer crescer de forma autossuficiente. Dou crédito a Jake por me colocar no jogo e agradeço por isso. Mas também, tenho que me dar crédito porque, sim, ele pode colocar você, mas você tem que continuar fazendo o que está fazendo para poder continuar.”

Com sua nova proeminência, Taylor está pronto para competir em Nashville em um boxe desajustado cartão, promovido pela superestrela KSI. Seu oponente, Paulo Bambaconhecido por sua luta cancelada com Tommy Fury e derrota recente para Chris Ávila, o espera no ringue. Taylor, confiante em suas habilidades, declarou: “Eu o interrompo. Ele não tem nada que represente uma ameaça para mim no ringue. Não é como se ele fosse me mostrar algo que eu não tenha visto antes.“

Anthony Taylor’A notável jornada de sem-teto e stripping para se tornar uma figura influente no mundo do boxe serve como um testemunho de sua perseverança e determinação. Através da adversidade, ele abriu um caminho para si mesmo, e sua história continua a inspirar outras pessoas no campo dos esportes de combate. Como Taylor pisa no ringue mais uma vez, sua dedicação e motivação estarão em plena exibição, lembrando a todos que a resiliência pode levar a conquistas extraordinárias.