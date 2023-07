Boxe: Canelo Alvarez x Benavidez toma rumo inesperado: hoje estamos mais próximos

Atodos os fãs de boxe querem ver Canelo Alvarez lutar contra adversários desafiadores. Depois Ryderserá Jermell Charlo‘s, um lutador que não deve apresentar muita luta.

Em seguida, com o Búfalo revanche aparentemente distante, surgiu um lutador que chamou a atenção da maioria dos torcedores. Isso não é outro senão David Benavidezum lutador que tem o que é preciso para vencer canelo. No entanto, nas últimas semanas, o interesse pareceu esfriar.

Porém, nas últimas horas, as coisas tomaram um rumo inesperado e podem resultar em um acordo que seria uma bomba para o boxe mundial, e que com certeza seria uma das maiores lutas do ano.

A informação foi confirmada pelo executivo da Showtime Estevão Espinozauma figura autoritária e informada que compartilhou algumas palavras com KO Artist Sports que devem deixar os fãs animados.

“Acho que estamos mais perto dessa possibilidade hoje do que há alguns meses”, disse ele. Espinoza acredita que canelo “não é um cara que foge de desafios”.

Acrescentou ainda que o contrato assinado com o PBC não seria um problema: “Há muita flexibilidade nesse acordo, nada está escrito em pedra. As coisas podem mudar. canelo‘s boca, mas a motivação parece claramente ser o fato de que há muitas lutas apetitosas, realmente interessantes.

“É por isso que ele decidiu fazer várias brigas com a empresa e não apenas uma. É mais fácil para o marketing. E se é Jermell, Jermall, Benavidez, andrade ou Spence, são todas ótimas lutas. E esse foi o apelo em assinar por mais de uma luta.”