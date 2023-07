Boxe: Claressa Shields escolhe Jermell Charlo como o desafio mais difícil de Canelo e aqui está o porquê

Escudos Claressa está apoiando Jermell Charlo para ter uma chance melhor contra Canelo Alvarez do que seu irmão Jermall em sua próxima luta. Inicialmente, esperava-se que Jermall fosse enfrentar Alvarez, mas depois foi anunciado que Jermell, o indiscutível campeão dos meio-médios, entraria no ringue no dia 30 de setembro.

Apesar de ser considerado o azarão, escudos acredita que Jermell tem certas vantagens que podem funcionar a seu favor. Um fator chave é seu tamanho, já que ele compete com 154 libras em comparação com as 160 libras de Jermall e as 168 libras de Alvarez. Shields argumenta que Jermell não terá que cortar tanto peso para a luta, deixando-o mais forte e confortável.

Shields também destaca a vantagem de velocidade de Jermell sobre Alvarez e destaca que o astro mexicano não é imbatível. Enquanto canelo pode ter a vantagem do poder, a velocidade e a força de Jermell, juntamente com sua determinação e ódio de perder, podem torná-lo um oponente formidável. Shields expressa confiança na capacidade de Jermell de resistir aos ataques de Canelo e acredita que pode trazer a vitória para casa.

Se Jermell vencer, ele deve buscar o dinheiro

No caso de uma vitória frustrada por Jermell, escudos sugere que uma revanche imediata pode não ser necessária. Em vez disso, ela o aconselha a buscar oportunidades lucrativas, como uma possível luta contra Dmitry Bivol. Shields acredita que depois de derrotar o cara top como Canelo, Jermell deve ir onde está o dinheiro.

No entanto, a declaração de Shields é um tanto incomum, considerando Canelo Alvarezo status de maior astro do esporte e o apelo financeiro de enfrentá-lo. Apesar disso, Shields mantém sua crença nas capacidades de Jermell e espera vê-lo sair vitorioso.

À medida que a luta se aproxima, os fãs aguardam ansiosamente o confronto entre Jermell Charlo e Canelo Alvarez, com a perspectiva de Shields adicionando outra camada de emoção e expectativa ao confronto.