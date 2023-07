Boxe: Crawford leva Spence para a escola e se torna o indiscutível campeão mundial dos meio-médios

Terence Crawford deu um classe mestre no boxe ensinando defesa, estratégia e força de soco para derrotar Errol Spence com um estrondoso e surpreendente nocaute técnico no nono round em uma das lutas mais esperadas do ano, que teve um desfecho inesperado.

Eminem levou Terence Crawford ao ringue

Crawford, ele não só tinha Eminem o levou ao ringue, ele também confirmou que era o melhor lutador peso por peso do mundo, mas também apagou seu oponente do segundo round e o quebrou moralmente, porque simplesmente inclinou a luta de uma forma selvagem, desde o início, mesmo quando Las Vegas disse que Spence era o favorito.

Agora Crawford é o campeão indiscutível da divisão dos meio-médiosdepois de despojar seu rival do Cintos WBC, IBF e WBA. Mas também se tornou o primeiro lutador a se tornar campeão absoluto em duas categorias diferentes e também com uma invencibilidade de 40 vitórias e 31 nocautes.

Spence tentou ir para frente, mas desde o início da luta se ressentiu do jab de direita do oponente, que tinha a força de um direto de direita, Spence cambaleou e perdeu o jab que era sua principal arma.

Crawford derrubou o oponente pela primeira vez no segundo round, quando Spence tentou entrar e se esticou demais. Então ‘Bud’ pegou-o com uma mão direita curta e reta e pegou-o do lado errado para cima mandou-o para a tela.

A 7ª rodada foi o começo do fim

Então, no sétimo, ele o pegou novamente entrando e se agachou enquanto acertava um poderoso uppercut de direita no queixo. No final daquele round, ele o pegou com um gancho e naquele ponto, ele foi salvo pelo gongo. Ele não tinha mais nada para mostrar.

Porém, chegou à nona rodada e, com uma espécie de misericórdia, Crawford pegou o ritmo para finalmente destruí-lo até que o árbitro interrompeu a luta com 48 segundos para ir.

Spence agora perdeu sua invencibilidade para 28 vitórias, uma derrota e 22 nocautes. Ele tem cláusula de revanche automática, embora, dada a desigualdade da luta, não pareça que eles se encontrarão novamente.