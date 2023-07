Boxe: Daniella Hemsley: A incrível transformação da boxeadora que exibiu os seios após a primeira luta

Bbois Daniella Hemsley ganhou as manchetes no fim de semana exibindo os seios após uma briga, mas poucos conhecem a história por trás de sua transformação impressionante.

Hemsley derrotado Aleksandra Daniel em pontos no fim de semana em 3Arena de Dublin antes de comemorar em um estilo único. A criadora de conteúdo adulto mostrou os seios para a câmera e viralizou com suas ações.

Mas suas comemorações não devem prejudicar seu desempenho no boxe e, de fato, a jornada que ela percorreu para chegar a esse estágio.

Hemsley anteriormente estava acima do peso, admitindo comer ‘até 8.000 calorias de uma só vez’, mas isso foi antes de ela superar seus problemas de saúde mental, encontrando uma fuga por meio do condicionamento físico.

Falando ao Daily Mail no ano passado, ela disse: “Meus pais se separaram quando eu tinha 12 anos – foi durante minha transição para o ensino médio da escola primária – e isso realmente me afetou. era a minha fuga. Eu apenas comia e ficava maior.

“Eu comeria até 8.000 calorias de uma só vez: um pacote inteiro de biscoitos, seis pacotes de salgadinhos, uma barra de chocolate inteira e sorvete. muito.”

Hemsley encontrou o condicionamento físico, tornando-se uma personalidade da Internet ao longo do caminho e ganhando cerca de 350.000 seguidores em todo o mundo. Instagram e TikTok.

“Um dia, algo simplesmente clicou – minhas duas irmãs são muito magras e nunca lutaram com peso ou alimentação – mas algo dentro de mim disse que bastava e eu fiz algo a respeito”, lembrou ela.

“Seis meses depois ingressei em uma academia, sem saber nada além da esteira. Aprendi alguns exercícios com um dos personal trainers que se ofereceu para me ajudar, e a partir daí eu realmente mergulhei e comecei a levantar pesos.

“Eu realmente entrei no meu condicionamento físico e, a essa altura, havia perdido 18 quilos. Eu estava pesquisando sobre condicionamento físico e nutrição e comecei a musculação aos 16 anos, malhando e me concentrando no que estava comendo.”

Desde então, Hemsley disse que quer usar suas plataformas e presença online para ajudar a inspirar outras pessoas a fazerem suas próprias melhorias.

Hemsley fez sua estreia no boxe contra a estrela brasileira Jully Poca em abril no início deste ano, o que não foi muito bom para ela, pois ela perdeu após cinco rodadas. No entanto, é compreensível que a estreia fosse dura e, agora, apesar de ter selado a recente vitória em estilo polêmico, pode ser o início de uma carreira promissora.

Talvez seja por isso que ela comemorou de forma tão descontrolada no domingo, embora não seja uma boa desculpa para muitos da indústria, que preferem que ela se concentre no boxe do que em golpes publicitários.

Nem todos ficaram impressionados com Hemsley e suas ações, longe disso, na verdade, com o promotor de boxe Eddie Hearn chamando a influenciadora por sua aparência chamativa no boxe.

Daniella Hemsley, comemorando levantando o top

Nova crítica

“Acho que se eu começar a pregar, as pessoas apenas reclamam de mim de qualquer maneira, mas você sempre me pergunta minha opinião. E minha opinião é que eu odeio isso”, disse Hearn ao Boxing Social.

“Eu odeio isso, trabalhamos tanto para que as mulheres no boxe sejam respeitadas por suas habilidades, por seus méritos, por seu trabalho duro. Uma coisa que devemos entender é que isso não é boxe.

“E isso precisa ser empurrado, todas essas coisas, Misfits, Kingpyn, precisa ser inicializado tão longe do boxe profissional e realmente precisamos nos desassociar do que é.”