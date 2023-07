Boxe: Daniella Hemsley é punida por piscar após vencer luta de boxe

Daniella Hemsley ganhou as manchetes em todo o mundo recentemente depois de mostrar os seios após sua vitória no boxe EM. Danielka.

A façanha provocou reações de todos os cantos do esporte e além, e foi amplamente condenada.

Como resultado, Kingpyn boxe publicou uma declaração para abordar o incidente, estabelecendo uma punição para Hemsley.

“Enquanto nos esforçamos para trazer aos fãs os melhores eventos de boxe de influenciadores possíveis, aceitamos que o incidente pós-luta de sábado possa ter ofendido alguns espectadores e reconhecemos que este incidente não atendeu aos padrões esperados das noites de luta de Kingpyn”, disse Kingpyn em um comunicado.

“Pedimos desculpas a qualquer pessoa chateada durante a transmissão”, continuou o comunicado antes de anunciar uma punição por Hemsley.

“O lutador envolvido no incidente não aparecerá no evento final e decidiu tirar um tempo do boxe. Agora voltaremos as atenções para as finais de Kingpyn, com todos nós mais determinados do que nunca a realizar a maior noite do boxe de influenciadores e mostrar o melhor do esporte que todos amamos.”

Hemsley pediu desculpas

A própria Hemsley se desculpou logo após o incidente e afirmou que foi um acidente.

“EU CONSEGUI! Ola definitivamente não deu um passeio no parque (palavras dela), mas grande respeito, isso foi uma verdadeira GUERRA!”, Hemsley escreveu no Instagram.

“Também peço desculpas [sic] para qualquer um que possa ter se sentido ofendido com a minha empolgação, eu realmente estava com borlas, mas o suor grudou no meu sutiã lol.”