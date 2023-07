Boxe: De OnlyFans ao boxe: Amber O’Donnell e Whitney Johns estrelam um beijo escaldante

Johns e O’Donnell se enfrentaram antes da luta no Show de boxe Kingpyn em Dublin no sábado à noite e encantou os fãs com beijos.

A boxeadora OnlyFans Amber O’Donnell pegou sua oponente Whitney Johns de surpresa quando ela a beijou durante o confronto. O’Donnell e Johns estão em ação nas semifinais do torneio Kingpyn Boxing High Stakes na noite de sábado. Infelizmente para a dupla, eles não avançarão para a próxima fase com uma vitória, já que competem na chave feminina de perdedores, depois que ambas sofreram derrotas nas quartas de final em abril.

Head-to-Head se transformou em uma noite muito ousada

Ambas as mulheres usavam roupas ousadas ao pisar na balança para a pesagem cerimonial na 3Arena de Dublin na noite de sexta-feira. O’Donnell se aproximou de Johns durante o um-a-um, quando a americana plantou um pequeno beijo na direção de sua adversária. O’Donnell então agarrou Johns e a beijou enquanto os dois começaram a rir da troca selvagem.

Johns admitiu que “adora” seu oponente O’Donnell enquanto falava na coletiva de imprensa pré-luta, momentos antes do confronto obsceno.

De OnlyFans ao boxe: Amber O’Donnell e Whitney Johns protagonizam um beijo ardenteTwitter

“Minha derrota nas quartas-de-final foi difícil de aceitar. Acho que é humilhante, mas também alimenta seu fogo, se você quiser”, disse Johns.

“Isso me inspirou a trabalhar muito mais e este campo de treinamento foi diferente, aquela primeira luta foi um aprendizado. Desta vez será um boxeador completamente diferente. Nossos estilos realmente se complementam e estou muito animado porque realmente amo Amber .

“Vai ser muito divertido, tenho que dar um soco na cara dela e bater nela, mas eu a amo. Ouvi em algumas entrevistas dela que ela quer ser mais agressiva nessa luta, então eu acho que os dois vão conseguir. Eu gosto de manter a pressão e seguir em frente, acho que vamos nos divertir muito lá.” O’Donnell também mostrou muito respeito por Johns quando disse: “Como Whitney, eu a amo! Acho que vai ser uma boa luta porque vai haver muito coração lá. Nós dois vamos testar um ao outro, mas não consigo ver nenhum de nós parando um ao outro. Vai durar as cinco rodadas completas