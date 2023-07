Boxe: Floyd Mayweather precisa de vários guarda-costas para deixar loja Gucci na África do Sul

euboxeador lendário Floyd Mayweather está atualmente fazendo uma turnê africana por várias cidades daquele continente. Ele está promovendo boxeadores locais por meio de sua marca, The Money Team. Em dias recentes, Mayweather visitou o Zimbábue com toda a sua comitiva. Mas a visita mais escandalosa aconteceu na África do Sul, onde comprou quase todo o Gucci armazenar enquanto estiver lá. Há um vídeo de Floyd saindo da loja com alguns detalhes de segurança pesados, isso é incomum para qualquer celebridade, mas espere até saber por que isso aconteceu. Segundo moradores, o boxeador saiu da loja logo após gastar mais de US$ 7 milhões. Nada disso foi confirmado por Floyd Mayweather representantes.

Floyd Mayweather vs John Gotti III terminou em uma batalha monstruosa

Há uma razão para eles o chamarem de ‘Dinheiro’

Floyd Mayweather não é estranho deixar grandes sacolas de dinheiro em diferentes tipos de estabelecimentos. Ele foi flagrado gastando centenas de milhares de dólares em clubes de strip-tease populares nos Estados Unidos. Além disso, ele adora gastar muito dinheiro em sua luxuosa coleção de carros. Mesmo que seus representantes não tenham respondido às perguntas sobre os supostos US$ 7 milhões gastos em Gucci. Provavelmente, ele gastou esse tipo de dinheiro e talvez até mais do que isso. Atualmente, Mayweather está fazendo seu ‘Excursão à Pátria‘ enquanto ele visita o lugar onde seus ancestrais nasceram. Esse vídeo específico é de uma loja Gucci localizada em Sandton City, Joanesburgo.

Mayweather também decidiu oferecer um banquete para arrecadar fundos para os jovens sul-africanos no boxe. Isso tudo aconteceu através de seu Programa de Capacitação Juvenil no Centro de Convenções de Santon. Floyd continuou gritando que estava de volta em casa e mencionando que estava de volta ao seu lugar. No encontro mais massivo com o povo ocorrido na periferia da capital Harare, Mabuku. Floyd Mayweather ficou com uma grande multidão durante quatro horas onde eles dançaram e cantaram enquanto assistiam Floyd interagir com eles através de uma tela grande. Segundo o próprio homem, esta foi uma das viagens mais memoráveis ​​que ele já fez.