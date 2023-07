Boxe: Inoue se torna o novo campeão WBC e WBO, derrotando Fulton

Naoya “Monstro” Inoue foi coroado como o novo campeão super galo do Conselho Mundial de Boxe (WBC) e da Organização Mundial de Boxe (WBO).

A estrela japonesa derrotou o lutador americano Stephen Fulton por nocaute no oitavo assalto. A luta aconteceu no Ariake Arena em Tóquio, Japão.

Inoue foi o homem por cima assim que a competição começou e Fulton mal conseguiu colocar uma luva em seu oponente de qualquer valor real. O americano começou a entrar em ação no terceiro round, depois de perder os dois primeiros, mas Inoue foi muito mais eficiente.

O domínio realmente recomeçou no quinto assalto e durou até o oitavo assalto, quando Fulton caiu no chão após um gancho de direita no queixo. Ele voltou a se levantar, mas bastou mais um golpe nas cordas para o árbitro encerrar a luta.

Inoue permanece invicto em (25-0, 22 KOs), enquanto Fulton perdeu sua invencibilidade e passou para (21-1, 8 KOs).

Inoue reage para ganhar

“No ano passado me tornei um campeão incontestável e devolvi todos os cinturões para me tornar um super-galo”, Inoue disse após a luta.

“Tudo o que eu estava pensando em minha mente era lutar com ele [Stephen Fulton] no começo do ano, mas infelizmente me machuquei e tive que adiar a luta. Sinto muito para minha equipe, para Fulton‘s equipe, mas obrigado por aceitar esta luta mais uma vez. Estou tão feliz agora.”

Inoue é conhecido pelo incrível poder que consegue por trás de cada um de seus socos, o que é considerado uma técnica impecável.