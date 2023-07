Boxe: Jake Paul acusado de uso de esteróides apenas duas semanas antes da luta contra Nate Diaz

CEstamos a apenas duas semanas da esperada luta de boxe entre celebridades Jake Paul e Nate Diaz. Isso não é artes marciais mistas, Nate lutará profundamente para lutar contra um experiente Jake Paul, que perdeu apenas uma luta em sua curta carreira. Há vídeos do ex UFC lutador que está lutando e tendo dificuldade em acompanhar. Enquanto isso, Jake Paul não diminuiu o ritmo desde a derrota contra Tommy Fury por decisão dividida. Toda a estratégia dele nas redes sociais gira em torno da preparação para essa luta contra o Nate Diaz, é a quarta vez que ele enfrentará um lutador de MMA e pode ter chance de vencer só de olhar como está se preparando para a luta. Mas há algo fora com Jake Paul’s pessoas físicas estão começando a apontar.

Jake Paul está tomando PEDs?

Quando ele enfrentou Tommy FuryJake Paul definitivamente não parecia tão musculoso quanto é atualmente. O vídeo acima é do treino deste sábado e Jake Paul parece que ele está pelo menos fazendo terapia de reposição de testosterona. As pessoas nos comandos de seus vídeos ou fotos continuam acusando-o de uso de PEDs e o Youtuber abordou essas alegações postando um resultado negativo do teste em sua conta no Twitter. Por outro lado, este é o boxe de celebridades e não há nenhum órgão regulador que o impeça de usar qualquer tipo de droga para melhorar o desempenho. Se ele estiver usando alguma coisa, ele tem 100% de permissão para fazê-lo. Basta dar uma olhada no físico e nos dizer o que você pensa.

Enquanto a luta continua crescendo, Jake Paul só recentemente participou de alguns podcasts e programas esportivos para discutir a próxima luta. No resto do tempo, ele está se preparando, mas não perde a chance de ir atrás de Nate Diaz. Em uma esquete recente que ele fez, Jake Paul faz uma representação de seu próximo rival e os resultados são hilários. Antes do lançamento deste vídeo, Jake Paul apareceu anteriormente em um podcast diferente disfarçado de Nate Diaz, mas não tínhamos ideia de que ele estava prestes a lançar essa esquete cômica que provavelmente até o próprio Nate riu. É muito engraçado. Dê uma olhada e julgue por si mesmo.