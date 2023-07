Boxe: Jake Paul afirma que vai nocautear Nate Diaz quando os dois se encontrarem

Tisso pode se tornar um tema comum nas próximas semanas, pois Jake Paul tentou deixar o mais claro possível que pretende bater Nate Diaz quando o par se encontrar no ringue.

A luta não está muito longe com a data marcada para 5 de agosto. A luta acontece em Dallas e está bem claro que Paulo tem muito a provar, já que foi derrotado por Tommy Fury em sua luta de boxe mais recente.

“Cara, eu tenho o maior chip no meu ombro, o maior chip em ambos os ombros”, disse Jake a Babcock no programa de TV “TMZ Sports”. “Voltando com vingança, recarregado com aquela fome que eu tinha no início do esporte de provar para as pessoas do que eu era capaz.

“O leão perdeu. Eu voltei para a selva, anotei tudo, melhorei, treinei, e agora esse leão vai sair e espancar esse cara. E ele vai ter que pagar, ele vai tenho que pagar por todo esse trabalho duro, todo esse sacrifício que fiz neste acampamento.”

Revanche potencial com Fury

Jake também mencionou que vai nocautear Diaz ‘100 por cento’ durante a luta, mas não chegou a dizer em qual round ele conseguirá fazer isso.

É muito provável que deva Paulo tirar o melhor de diazele então tentará organizar uma revanche contra Fúria para que ele possa se vingar do inglês, algo que sem dúvida ele está muito, muito ansioso para conseguir.