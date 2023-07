Boxe: Jermell Charlo adverte Canelo Alvarez: Eu sou o grande Charlo agora

Saul ‘Canelo’ Álvarezo campeão IBF, WBA, WBC e WBO Super Welterweight, enfrentará Jermell Charlo em seu próximo boxe corresponder.

Ele é um adversário condecorado que também possui um recorde profissional de 35-1-1 com 19 nocautes e não perde desde 2018.

Canelo Alvarez já disse que não se importava com qual irmão Charlo ele lutaria – Jermall é o outro lutador – ele estava pronto para qualquer um.

Entre tantos boatos sobre quem enfrentaria o mexicano em setembro, Jermell garantiu que sempre soube que seria o adversário do dia 30 de setembro em Las Vegas.

“Não estou de férias. Estou treinando todos os dias, venho treinando. Faz muito tempo que tenho essa luta e era questão de tempo até o mundo saber. Todas as pessoas tiveram a notícia errado, foi Jermell Charlo desde o início. A luta sempre esteve lá, mas fora Al Haymonescritório do (promotor) ninguém sabia o que estava acontecendo no boxe”, disse ele

“Se você ver meu tamanho hoje, pode dizer que estou me preparando para isso. Não sou mais o pequeno Charlo, agora sou o grande Charlo”, disse o Homem de Ferro.

Canelo vem para esta luta com um recorde de 59-2-2 e detém os cinturões WBC, WBA, WBO, WBO e IBF World Super Middleweight