Boxe: Luta de boxe Tyson Fury x Francis Ngannou ganha data para 28 de outubro na Arábia Saudita

Edesde então Francis Ngannou subiu no ringue para enfrentar Tyson Fury, todo o mundo dos esportes de combate começou a saborear o momento em que esses dois fecharam um acordo para lutar. Não tínhamos ideia se algum deles concordaria em lutar entre si, mas havia algumas pistas espalhadas. Ngannou saiu do UFC justamente para ter chances como essa porque Dana White não permitia que ele fizesse nada fora da empresa. Ngannou sentiu que merecia muito mais dinheiro e benefícios do que Dana White estava oferecendo e decidiu desistir. Depois que ele assinou um novo contrato com o PFL, o palco estava montado para selar o acordo em uma luta que poderia mudar de vez o cenário dos esportes de combate.

Tyson Fury finalmente decide aceitar uma oferta

Depois de literalmente se esquivar de vários oponentes devido a divergências de dinheiro, Tyson Fury finalmente conseguiu fechar um acordo para lutar contra Ngannou. Ele conseguiu convencer o ex-campeão do UFC a entrar no ringue com ele e potencialmente obter uma vitória fácil contra um não boxeador. A luta está marcada para o dia 28 de outubro e acontecerá na Arábia Saudita. O anúncio foi feito pelo jornalista de esportes de combate Ariel Helwani e há um conjunto de regras que ambos os lutadores deverão seguir. Dado que esta luta será fora do circuito tradicional de boxe, haverá 3 juízes do lado do ringue adotando o sistema de 10 pontos obrigatórios. Mas a luta não será apenas uma exibição porque os dois lados prometeram sair e tentar nocautear um ao outro.

Os banners de promoção Queensberry, Top Rank e GIMIK Fight Promotions foram os que chegaram a um acordo para fazer essa luta acontecer. Antes deste anúncio acontecer, Tyson Fury respondeu às alegações do acampamento de Oleksandr Usyk de que ele deveria ser destituído de seu título WBC Heavyweight se lutasse com Ngannou em seguida. O WBC não tinha uma luta obrigatória para ele manter a divisão ativa porque esperava que um adversário adequado se materializasse. Dado que ele não conseguiu chegar a acordos com nenhum outro peso pesado, Tyson Fury parece que está pegando o caminho mais fácil mais uma vez. Talvez aqueles socos na cabeça que ele sofreu contra Deontay Wilder tenham sido mais sérios do que as pessoas pensavam inicialmente. Ngannou é um dos melhores lutadores de MMA do mundo, mas o boxe Fury está literalmente entrando na cova dos leões.