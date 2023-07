Boxe: Mike Tyson responde ao pedido de Francis Ngannou para treinar para a luta Tyson Fury

Emesmo assim Francisco Ngannou sabe que está entrando em uma arena com a qual não está familiarizado, ele também definitivamente não quer que as pessoas subestimem suas habilidades no boxe. Afinal, ele enfrenta apenas o peso pesado, que hoje é dupla entre os maiores de todos os tempos em sua categoria. Ngannou já alertou que tem uma estratégia e o poder não é o único aspecto a ser observado em seu conjunto de habilidades. Não vimos Francis se movendo dentro de um ringue com todo o equipamento, realmente não temos ideia se ele tem um bom jogo de pés ou quão bem ele pode desviar de socos. Se Tyson Fury o acerta algumas vezes, Ngannou terá sérios problemas e terá que confiar em seu queixo.

Os organizadores que estão montando a luta já disseram que isso não será considerado uma exibição e os dois lutadores vão tentar o nocaute. No papel, isso parece uma tarefa impossível para Francisco e ele pode ter que pedir dicas a algumas lendas do boxe. Digitar Mike Tyson. Falando com TMZ, Ngannou foi questionado se ele abordaria ‘Iron’ Mike para obter conselhos. Ele disse: “Acho que seria bom receber alguns conselhos ou algum treinamento de Mike Tyson. Também penso em alguém como Lennox Lewis, que poderia ser bom. Adoro seu estilo de boxe, muito básico, mas muito afiado e eficiente. Um-dois [punches], todas essas coisas, clássico, mas muito bom. Sim, um desses caras. Estamos definitivamente entrando em contato.”

Será que Mike Tyson treinou com Francis Ngannou?

Na verdade, não demorou muito para Mike Tyson responder a este convite de Frnacis Ngannou. Ele falou com o ES News e confirmou que realmente daria algumas dicas a Francis. Além disso, Tyson não acha que isso será um passeio no parque para Fury. Atualmente, Mike Tyson acredita que tudo é possível quando Frnacis entra no ringue com o britânico. Afinal, o fato de não termos provas das habilidades de boxe de Ngannou também funciona como uma arma de dois gumes. Quem sabe? Talvez ele seja um prodígio do boxe e possa surpreender mais de um quando lutar contra Tyson Fury. Teremos que esperar a luta real acontecer e ver o que está reservado para todos os fãs.