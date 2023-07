Boxe: o namorado de Daniella Hemsley revela que ela sempre quis causar impacto após a celebração do boxe pornográfico

Fseguindo sua agora infame celebração após derrotar a Sra. Danielka em um evento de boxe, Daniella Hemsleynamorado lutador de MMA Akonne Wanliss revelou que sempre quis fazer algo que chamasse a atenção.

Depois que a decisão foi anunciada na 3Arena Dublin, Hemsley levantou a blusa e expôs os seios para quem estava na arena e assistia em casa. Desde então, ela se desculpou e classificou o incidente como um ‘mau funcionamento do guarda-roupa’.

“No boxe do YouTube, eles sempre fazem algo para se tornar viral e fazer uma declaração. Esse é o nome do jogo no boxe do YouTube”, Wanliss disse talkSPORT.com.

“Foi planejado de antemão. Foi um pouco diferente, tínhamos borlas de mamilo, mas em algum lugar as borlas de mamilo se perderam e seus mamilos nus estavam à mostra e todo mundo estava enlouquecendo com isso.

“Eu sempre digo que boa imprensa é má imprensa e má imprensa é boa imprensa. Você só precisa levar tudo com uma pitada de sal e assumir o que fez.

“Ela não quer fazer mal, ela está apenas se divertindo um pouco, sendo um ser humano e mostrando sua empolgação.

“Algumas pessoas podem odiá-lo, algumas pessoas podem amá-lo. Do meu lado, eu sempre vou apoiá-la, apoiá-la. Eu sempre digo, ‘Tire seus p****s! Tire seus p****s!'”

Crítica de Eddie Hearn

Após o incidente, o promotor de boxe Eddie Hearn foi crítico de Hemsley‘s celebração e a cena geral do boxe de influenciadores, que ele sente que tira das mulheres no boxe.

Wanliss embora, não sinta isso Hemsley ou outras estrelas do OnlyFans estão causando algum dano.

“Você tem boxeadores que são garotas do OnlyFans que estão fazendo pornografia completa no OnlyFans e estão saindo usando o logotipo do OnlyFans, nem mesmo vestindo roupas, para uma pesagem”, Wanliss adicionado.

“Essencialmente, eles estão com as bundas para fora, apenas pintadas.

“Eles estão fazendo a mesma coisa. E então você tem boxeadores e lutadores de MMA de outras organizações se beijando, mostrando suas bundas depois dos shows.

“Acontece. Eu até vi Eddie Hearn de pé com um título ao lado de uma garota OnlyFans. É muito contraditório.

“Se algum dia eu encontrar Eddie Hearn Eu seria como, ‘Bruv, vamos lá. Você promove a coisa.

“Não se alinha com o que ele disse antes, mas eu realmente não me importo.”