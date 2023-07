Boxe: Oficial: Anthony Joshua enfrentará ‘Body Snatcher’ e Oleksandr Usyk enfrentará ‘Dynamite’

Fvermes rivais Oleksandr Usyk e Anthony Joshua oficializaram suas próximas lutas na quinta-feira. O campeão dos pesos pesados ​​WBO, WBA e IBF colocará seus três cinturões em jogo contra Daniel Dubois, que era o desafiante obrigatório da Associação Mundial de Boxe. A luta acontecerá na cidade polonesa de Wroclaw no dia 28 de agosto. Anthony Joshua terá uma revanche contra Dillian Whyte em 12 de agosto em Londres.

A defesa de Usyk sobre Dubois, que tem um recorde de 19-1 (18 KOs), irritou os fãs que esperavam uma luta maior, dado o quão pouco o campeão ucraniano esteve no ringue. O roteiro de ‘O Gato’ passa pela luta que acaba de ser anunciada e em dezembro faria parte de uma grande noite na Arábia Saudita onde enfrentaria o croata Filip Hrgovicdesde que Tyson Fury mantém sua posição de não fazer parte dela; nesse caso, Wilder e Joshua seriam a atração principal.

Usyk agora enfrenta ‘Dynamite’ Dubois, que foi nocauteado quatro vezes desde que Joe Joyce infligiu sua primeira derrota a ele e o deixou com uma delicada lesão no olho.

Para a parte dele, Anthony Joshua retoma sua rivalidade com Dillian Whyte, adversário contra quem protagonizou uma das melhores lutas de sua carreira e venceu por nocaute técnico no sétimo round. O primeiro encontro foi em 2015, quando AJ era um peso pesado imparável. Esta é uma luta que agrada muito o torcedor britânico, mas pode ser muito mais explosiva do que você imagina inicialmente. O nativo de Watford está agora em Dallas sob o comando do treinador Derrick Jameso mesmo treinador de Errol Spence e agora Ryan Garcia.

Joshua reiterou nos últimos meses que está trabalhando para se tornar um campeão mundial pela terceira vez em sua carreira e usará Whyte e Wilder como degraus. As negociações com o The Bronze Bomber estão “muito avançadas” de acordo com o promotor Eddie Hearn e os dois ex-campeões afirmaram que querem essa luta a todo custo.