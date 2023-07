Boxe: Representante diz que Francis Ngannou ganhará mais com a luta de Tyson Fury do que toda a carreira no UFC

EUparece que Francisco Ngannouestá lutando com Tyson Fury será um boom financeiro para o ex-lutador do UFC.

Segundo um representante do camaronês, o jogador de 36 anos vai faturar mais com a luta contra Fúria do que durante toda a sua carreira no UFC.

“Vamos apenas dizer o seguinte: a bolsa é tão grande que ele pode simplesmente deixá-la cair no caminho para o banco.” Ngannourepresentante de longa data, Marquel Martindisse ao The MMA Hour.

“Eu não sei o que os odiadores estão tentando dizer agora, eu meio que bloqueei, mas eles vão provar que estão errados novamente. Isso é uma mudança de vida. Isso é exatamente o que planejamos e visualizamos, então foram felizes.”

Ngannou e Fury lutam na Arábia Saudita

Ngannou e Fúria estão marcados para enfrentar a Arábia Saudita em 28 de outubro. Será Ngannouprimeira luta desde janeiro de 2022, quando derrotou Ciryl Gane para reter o título dos pesos pesados ​​do UFC, que conquistou em 2021, mas vagou em janeiro após deixar a promoção.

Quando perguntado se a luta com Fúria vai ganhar Ngannou mais dinheiro do que sua carreira no UFC, martinho respondeu: “Oh, meu Deus. Quero dizer, de longe – por múltiplos. Só para fazer [this money] mesmo sendo campeão, ele teria que lutar várias vezes, só para [be in this ballpark].”

Desde que saiu do UFC, Ngannou assinou com a Professional Fighters League (PFL). O rival do UFC está dando a ele a oportunidade de lutar boxe antes de fazer sua estreia pela empresa em 2024.

Como as coisas estão, Fúriatítulo WBC não estará em jogo, embora martinho e Frank Warren – Fúriado promotor – insiste que não é uma luta de exibição.

“Esta é uma luta real”, martinho disse. “O que acontece com o cinturão WBC, planejamos conversar com o WBC para obter a licença.

“Esse é o nosso plano, e nunca sabemos, podemos ter a oportunidade de talvez colocar seu [belt] na linha. Eu não sei, isso é para o lado dele.