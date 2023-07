Boxe: Ryan Garcia desafia oficialmente Regis Prograis via Twitter, em qual categoria de peso?

“Regis se você quiser lutar. Por favor deixe Eddie [Reynoso] sei que quero tudo isso. Tenho certeza que posso causar dano em 140 [pounds]. Então, se você quer que algo aconteça, por favor, entre em contato com minha equipe, estou falando sério.”

Este foi o tweet recém-lançado pelo ex-atleta olímpico dos EUA Ryan Garcia ao ‘lobisomem’ de Loisiana, Aparentemente Prograiscom quem já há aproximações para lutar até 140 libras pelo glóbulos brancos Campeonato Super Leve.

Garcia, treinado por eddie reynoso assim como ‘Canelo’ Álvarezdecidiu subir de categoria após a derrota esmagadora sofrida para Gervonta Davis, no último dia 22 de abril, na T-Mobile Arena, em Las Vegas.

Agora ele quer lutar com 140 libras.

Antes de anunciar sua decisão, o lutador conhecido como ‘Rei Ry’ deixou um recado a Davis, a quem convocou para uma possível revanche, mas depois de tentar a sorte no superleve, onde parece sua próxima luta contra um homem que parece tão difícil quanto Gervonta e que ostenta um cartel nada desprezível de 30 lutas, apenas uma derrota e 29 vitórias, 24 delas por nocaute.

Garcia também tem algo a amar no Prograis com suas 23 vitórias (19 via clorofórmio) e apenas uma ida às telas.

Ele foi para o ‘lobisomem

Promoções Golden Boypromotor do mexicano-americano, cogitava entre os possíveis adversários de ‘King Ry’ o campeão WBO Josh Taylor, o porto-riquenho campeão IBF Subriel Mathias e o campeão WBA Alberto Puellomas parece que o único que interessa ao corner de Ryan Garcia é o americano que vem de vitória sobre o porto-riquenho Danielito Zorrilla na decisão dividida em 17 de junho no Smoothie King Center, em Nova Orleans.