Boxe: Tyson Fury se rende a Julio Cesar Chavez mais uma vez: O guerreiro mexicano

Júlio César Chávez é uma lenda do boxe mexicano, mas também mundial.

O último a se render à sua aura, e não é a primeira vez que isso acontece, é Tyson Fury, atual campeão peso-pesado do Conselho Mundial de Boxe. O britânico postou uma mensagem nas redes sociais exaltando os números conquistados pelo ex-campeão Super Pena, Leve e Super Leve.

Em sua conta no Instagram, Fúria comemorou as 86 vitórias (74 por nocaute) e zero derrotas que Júlio César Chávez registrado em sua carreira.

“É um recorde. 86-0. O guerreiro mexicano”, escreveu ele. Em abril de 2021, durante encontro virtual, o boxeador inglês também mostrou respeito por Júlio César Chávez.

Até onde vai a invencibilidade de Julio Cesar Chávez?

Membro do International Hall of Fame desde 2011, Chávez chegou a 90 lutas invicto (89 vitórias e 1 empate), o que significa que ele detém o recorde. Ele fez um total de 37 lutas pelo campeonato mundial com um recorde de 31 vitórias (Recorde do Guinness), 4 derrotas e 2 empates.

Contra quem Julio Cesar Chávez perdeu pela primeira vez?

A primeira derrota do ‘César do Boxe’ foi contra o saudoso Frankie Randall em 1994, 13 anos, 11 meses e 24 dias após sua estreia.