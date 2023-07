Boxe: Tyson Fury vs. Francis Ngannou quase confirmado, anúncio esperado ‘em breve’

Tyson Fury contra ex UFC estrela peso pesado Francisco Ngannou é uma das lutas de boxe mais esperadas do ano e agora está quase confirmada, com o anúncio da luta esperado “muito em breve”, de acordo com o jornalista esportivo Ariel Helwani.

Fury, 34, está invicto com um recorde de 33-0-1 e detém o glóbulos brancos título dos pesados ​​desde 2020. Sua última luta foi há mais de um ano contra Dillian Whyte.

John Fury é contido pela segurança após discussão acalorada com o ex-adversário do filho Tommy

“Tyson Fury x Francis Ngannou deve ser anunciado muito em breve, de acordo com as fontes”, twittou Helwani.

Ngannou, 36, derrotado Ciryl Gane em sua final UFC luta em janeiro de 2022, deixando a empresa como campeã dos pesos pesados ​​e com cartel de 17-3-0.

Ele decidiu não assinar uma extensão de contrato e passou a ingressar no Liga de lutadores profissionais em maio de 2023.

Fury vs. Ngannou é um ano em preparação

Algumas lutas levam anos para se desenrolar – pense Floyd Mayweather contra Manny Pacquiao – mas Fury vs. Ngannou realmente só está sendo feito há um ano e algumas mudanças.

Ngannou se juntou a Fury no ringue depois que este derrotou Whyte em abril de 2022 e eles anunciaram que sua luta teria regras híbridas.

As regras e condições da luta ainda não foram reveladas, embora o provável resultado seja uma luta de boxe sem MMA elementos.

Ngannou é um dos homens mais durões da Terra, mas o “rei cigano” será o favorito e com certeza sairá por cima.