Boxe: Uma olhada na estrela do OnlyFans, Daniella Hemsley, e suas travessuras: de flashes a mau funcionamento do guarda-roupa

Daniella Hemsley causou bastante comoção no evento Kingpyn Boxing na noite de sábado.

Depois de derrotar Aleksandra Daniel por decisão unânime, a estrela do OnlyFans levantou sua blusa enquanto saltava pelo ringue.

O incidente, que chamou a atenção de todos, não era para acontecer da maneira que aconteceu de acordo com Hemsley.

“EU CONSEGUI! Ola definitivamente não deu um passeio no parque (palavras dela), mas grande respeito, isso foi uma verdadeira GUERRA!”, escreveu ela no Instagram.

“Também peço desculpas [sic] para qualquer um que possa ter se sentido ofendido com a minha empolgação, eu realmente estava com borlas, mas o suor grudou no meu sutiã lol.”

Não é a primeira vez que Hemsley se torna viral

Enquanto Hemsley afirma que ela não teve a intenção de exibir a multidão, ela não é nova em momentos virais pornográficos.

Em agosto de 2020, a estrela do OnlyFans carregou uma foto atraente no Instagram, na qual ela usava uma blusa branca transparente.

“Garota linda”, escreveu um fã que claramente adorou o post, mesmo que tenha testado os limites do Instagram.

“Sério, tão deslumbrante”, escreveu outro.

Daniella também trata os fãs com conteúdo pornográfico em sua conta OnlyFans.

No entanto, o influenciador não conquistou o promotor Eddie Hearn com suas ações após sua vitória no sábado.

“Minha opinião é que eu odeio isso. Eu odeio isso, trabalhamos tanto para que as mulheres no boxe sejam respeitadas por suas habilidades, por seus méritos, por seu trabalho duro. Uma coisa que devemos entender é que não é boxe, ” disse ouvir.

“E isso precisa ser empurrado, todas essas coisas, Misfits, Kingpyn, precisa ser inicializado tão longe do boxe profissional e realmente precisamos nos desassociar do que é.”