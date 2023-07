Boxeador Otto Wallin diz que Tyson Fury venceu Francis Ngannou por nocaute

Boxer Otto Wallin passou 12 voltas no círculo quadrado com Tyson Fury … e dada essa experiência, o boxeador sueco acredita Francisco Ngannou praticamente não tem chance de derrotar o Rei Cigano!

Esportes TMZ conversou com Wallin, de 32 anos, após o Fury vs. A luta de Ngannou foi anunciada na terça-feira… onde recebemos a opinião de Otto sobre a luta.

“Tyson é o melhor lutador peso pesado do mundo no boxe. Ngannou pode ser o melhor no MMA no peso pesado. Então essa luta vai ser no boxe, então obviamente você tem que favorecer muito o Fury. [Tyson’s] lutando contra alguém que está fazendo sua estreia profissional como boxeador. É um esporte totalmente diferente, e por mais difícil que seja para Fury passar para o MMA, será o mesmo para Ngannou. Então é claro que Fury será um grande favorito.”