Brad Pitt filma no Grande Prêmio da Inglaterra em colaboração com Lewis Hamilton

Aeu gosto de atores Brad Pitt já está na Grã-Bretanha para filmar, em colaboração com Lewis hamiltona Fórmula 1 filme, grande parte do qual acontecerá no circuito de Silverstone neste fim de semana.

Para este projeto, um box especialmente equipado foi construído para a equipe APXGP, a equipe fictícia de F1 de Brad Pitt no filme.

Brad Pitt vai protagonizar o filme em que, após um início impressionante na F1, retorna ao esporte como veterano em uma equipe que está no final do grid. Seu companheiro de equipe será Damson Idris e será dirigido por Joseph Kosinskique esteve envolvido com Top Gun: Maverick.

Também há rumores de que Pitt participará do aquecimento para o grid com o APXGP, mas isso nunca foi confirmado. O que é certo é que os 150.000 torcedores nas arquibancadas terão, de qualquer forma, um papel extra no novo Fórmula 1 filme.