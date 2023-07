Brad Pitt parece jovem em sessão de fotos francesa para a Coffee Appliance Co.

O ator esteve recentemente ocupado no trabalho – passeando em um belo vinhedo na Riviera Francesa e se preparando para algumas fotos profissionais a serem tiradas para uma nova campanha que ele está fazendo para esta empresa italiana de utensílios de cozinha … chamada De’Longhi .

Eles têm muitas coisas, mas são especializados em máquinas de café expresso – e a BP já trabalhou com eles antes. Na verdade, seu rosto está atualmente estampado em sua página inicial – onde ele está atuando em um pequeno anúncio e preparando um pote de café fresco para si mesmo … com uma família imaginária.

Confira – BP está usando aquele cabelo loiro espetado muito familiar dele … um estilo que ele costumava usar no início da infância, quando trabalhava nos filmes ‘Ocean’s 11’.

Sim, ele usa óculos – mas à primeira vista, você poderia argumentar que ele passa por uns 30 e poucos anos … especialmente com a roupa que ele usa, elegante como o inferno. Claro, tudo isso não quer dizer que ele normalmente se parece com um velhote. O homem geralmente irradia juventude independentemente – mas neste caso … ainda mais, o que é meio engraçado, considerando um filme dele em particular.