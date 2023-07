Bradley Chubb fala sobre Russell Wilson e os fãs atrás dele: “Ele é um cara estranho”

Bradley Chubb jogou apenas meia temporada com Russel Wilson. Mas ele acha que a maioria dos fãs da NFL entendeu muito mal o quarterback do Denver Broncos.

o Broncos trocou Chubb, sua escolha de primeira rodada em 2018, para os Dolphins em novembro passado. TYreek Hill, o principal receptor de Miami, também faz um podcast popular. Chubb foi um convidado na semana passada.

“Ele recebe tantas críticas” Bradley Chubb disse sobre Russell Wilson. “É uma loucura, mano, porque ele faz o máximo que pode para garantir que seja o melhor que pode ser, entende o que quero dizer? Ele não perde um passo. Quando ele tem um ano de sorte como este, mano, você só precisa riscar. Mano, você teve um ano ruim. Mas fica tão glorificado por causa de quem ele é, quem ele tem sido, o que ele fez”, disse Chubb em um episódio recente do podcast ‘It Needed To Be Said’ da estrela dos Dolphins, Tyreek Hill.

Fãs atacaram Wilson

Os fãs perceberam chubb’s palavras e apoiou as palavras do ex-jogador do Broncos e fez comentários sobre Russel Wilson.

“Eu acho que ele é apenas um cara estranho. Completamente anedótico, mas eu fui para a faculdade em VA quando ele estava em Wisconsin e um amigo meu jogou no Collegiate com ele e essa foi basicamente a opinião dele.

“Os Broncos deveriam ser banidos dos jogos do horário nobre por pelo menos cinco anos.”

“Se você está ganhando 50 milhões por ano, mas está em 27º no QBR, receberá quantidades insanas de críticas. Desculpe como funciona. Ele queria o dinheiro, ele vem com expectativas.”